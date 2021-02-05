Жителі ОРЛО відмовляються робити щеплення "Супутником V", бойовики загрожують звільненнями, — правозахисники

Медикам загрожують невиплатою премій, а "чиновникам" — звільненням і відмовою в оплаті лікарняного в разі зараження коронавірусом.

Правозахисники повідомляють про випадки відмови від вакцинації російською вакциною "Супутник V" в окупованій частині Луганської області. Про це повідомляє "Східна правозахисна група" у Facebook.

У Хрустальному, Антрациті та Лутугині від вакцинації відмовляються медики, бойовики "народної міліції" і ті, хто працює в окупаційних адміністраціях. Уже відомо про майже 30 відмов, але цифра постійно зростає.

Повідомляється, що медикам загрожують невиплатою премій, бойовикам — звільненням і відправленням на передову, а "чиновникам" — звільненням і відмовою в оплаті лікарняного в разі зараження коронавірусом.

Нагадаємо, з 1 лютого на окупованих Росією територіях Донецької та Луганської областей України почалася масова вакцинація населення від коронавірусу COVID-19.

Постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич заявив про новий вид порушення прав людини на анексованому Росією півострові: кримчан змушують примусово вакцинуватися від коронавірусу.

Як заявили російським ЗМІ представники самопроголошених влади т. зв. "ДНР", вакцинація в "республіці" офіційно стартувала з 1 лютого, а за першу годину було зареєстровано 700 заявок на процедуру. За словами ватажка місцевої "адміністрації" Дениса Пушиліна, до списку "першочерговиків" увійшли медичні співробітники, викладачі та працівники соціальної сфери.