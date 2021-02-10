В Україні заборонили реєстрацію "Супутника V" та інших російських вакцин

Згідно з постановою, в Україні заборонена реєстрація вакцин та інших медпрепаратів від COVID-19, які розроблені і виготовлені в країні-агресорі.

Кабмін офіційно заборонив реєструвати російські вакцини від коронавірусу. Про це йдеться в документі, оприлюдненому на сайті уряду.

Згідно з постановою, в Україні заборонена реєстрація вакцин та інших медпрепаратів для COVID-19, які розроблені і виготовлені в країні-агресорі.

"Реєстрація вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, під зобов'язання для екстреного медичного застосування, розробку і/або виробництво яких здійснено в державі, визнаній Верховною Радою державою-агресором, забороняється", — сказано в документі.

1 серпня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія першою у світі зареєструвала вакцину проти COVID19, а одна з його дочок вже перевірила вакцину на собі. Вже наступного дня президент Філіппін Родріго Дутерте прийняв пропозицію Москви про постачання в його країну вакцини проти коронавірусу "Супутник V".

У США відмовилися від допомоги Росії у розробці вакцини від коронавірусу, оскільки, на думку американських фахівців, російська вакцина не показала свою ефективність і не може вважатися перевіреною.

З 1 лютого на окупованих Росією територіях Донецької та Луганської областей України почалася масова вакцинація населення від коронавірусу COVID-19. Правозахисники вже повідомляють про випадки відмови від вакцинації російською вакциною "Супутник V" в окупованій частині Луганської області.