В ЕС заинтересовались, почему Россия всем предлагает "Спутник V", но еще не привила своих граждан

Еврочиновники уведомили Москву о том, что им потребуется специальная инспекция на российских заводах, если РФ намерена поставлять свою вакцину в Евросоюз.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (нем. Ursula Gertrud von der Leyen) выступая на пресс-конференции в среду, 17 февраля, заявила о том, что не понимает логику Российской Федерации, предлагающей поставки своей вакцины по всему миру, но не вакцинировав при этом всех своих жителей.

"Нас интересует, почему Россия предлагает (другим странам, – ред.) миллионы и миллионы доз, в то время как достигнутый ею прогресс в вакцинации собственного населения недостаточен?", – спросила фон дер Ляйен, очевидно, обращая свой вопрос к официальной Москве, передает DW.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что ожидает соответствующей реакции от компетентных органов: "Это вопрос, на который необходимо получить ответ".

Кроме того, чиновница отметила, что российский препарат "Спутник V" не производится в странах Евросоюза и для его разрешения в ЕС необходимы "инспекции предприятий по его производству" на родине изготовителя.

При этом, речь идет не столько об оценке качестве производства, сколько об его количественных показателях. Так, по словам докладчицы, слабые производственные мощности могут стать причиной недопоставки препарата, если он будет заказан Евросоюзом. "Один из ключевых моментов" регулярных поставок, это, по словам главы ЕК, "стабильный и высококачественный процесс производства".

Также Фон дер Ляйен подчеркнула, что несмотря на регулярные фейки в СМИ, российский производитель официально до сих пор "еще не обращался за рыночным разрешением на поставки вакцины в Евросоюз", и добавила, что для подачи такой заявки необходимо предоставить "полный пакет данных".

В Европейском агентстве лекарственных средств (EMA) отмечают, что предоставили российским разработчикам научную консультацию и остаются в диалоге с ними, чтобы "определить дальнейшие шаги", однако на этом процесс "легализации" российской вакцины в ЕС пока приостановился.

Напомним, в январе 2021-го была достигнута договоренность о поставке 24 миллионов доз российской вакцины Мексике, которая, по словам президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, будет проведена в течение двух месяцев. Также недавно первая партия российской вакцины прибыла в Иран: точные цифры не называются, но известно что еще две поставки в Тегеран – на очереди. Еще 10 тысяч доз российской вакцины получила Палестинская автономия.

По оценкам Еврокомиссии, с начала января по конец марта 27 стран Евросоюза получат в лучшем случае порядка 106 миллионов доз вакцины, и только во втором квартале этого года Брюссель предполагает вывести поставки на уровень в 300 миллионов доз за три месяца.