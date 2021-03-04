В Євросоюзі почали перевірку російської вакцини "Супутник V" у прискореному режимі

На території Євросоюзу російську вакцину вже самостійно схвалила Угорщина, а Словаччина замовила першу поставку.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) почало в прискореному режимі перевірку російської вакцини "Супутник V", результати якої, можливо, відкриють шлях до її схвалення всіма 27 країнами Євросоюзу.

Про це пише Reuters.

EMA розглядатиме дані поточних випробувань вакцини до тих пір, поки не отримає достатньо доказів її безпеки та ефективності. Після цього, можливо, буде виданий офіційний дозвіл на її продаж.

В EMA також хочуть прискорити процес затвердження вакцини, дозволяючи дослідникам надсилати результати в режимі реального часу, ще до того, як будуть готові остаточні дані випробувань.

"Хоча EMA не може назвати точні терміни, для оцінювання заявки повинно знадобитися менше часу, ніж зазвичай, завдяки роботі, виконаній раніше під час безперервного огляду препаратів", — йдеться в повідомленні.

Керівник російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв вважає, що це важливий момент, щоб довести якість "Супутника V".

"Супутник V" може слугувати мостом між Росією і Європою, але її розгляд не повинен застрягти в політиці", — сказав він.

На території Євросоюзу російську вакцину вже самостійно схвалила Угорщина, а Словаччина замовила першу поставку.

Нагадаємо, в Україні заборонили реєстрацію "Супутника V" та інших російських вакцин.

У США також відмовилися від допомоги Росії в розробці вакцини від коронавірусу, оскільки, на думку американських фахівців, російська вакцина не показала свою ефективність і не може вважатися перевіреною.

А глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про те, що не розуміє логіку Російської Федерації, яка пропонує поставки своєї вакцини по всьому світу, але при цьому не вакцинує всіх своїх жителів.