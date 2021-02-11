"Есть план": Путин рассказал почему до сих пор не привился российским "Спутником V"

Президент РФ сказал, что у него есть "План вакцинации", и прививка от коронавируса пока в него не вписывается.

Во время общения с российскими журналистами у президента России Владимира Путина спросили не хочет ли тот своим примером "поддержать" вакцинацию российским препаратом "Спутник V". На это глава глава РФ отметил, что пока это не входит в его "План вакцинации". Об этом сообщает российское издание "Коммерсант".

"У меня есть план вакцинации… Я прививаюсь от гриппа и пневмококка. А потому, чтобы привиться ещё и от коронавируса, мне сперва надо проконсультироваться с доктором", — сказал Путин.

Он добавил, что, вероятно, сделает себе прививку от COVID-19 в конце лета или начале осени, когда "начнется активный период", и ему придется много путешествовать. Также президент РФ отметил, что не планирует "обезьянничать" и не будет делать ее перед камерами.

Тем не менее Путин отметил, что считает российскую вакцину "Спутник V" "лучшей в мире по всем показателям".

Напомним, 1 августа 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что в Россия первой в мире зарегистрировала вакцину против COVID19, а одна из его дочерей уже проверила вакцину на себе. Уже на следующий день президент Филиппин Родриго Дутерте принял предложение Москвы о поставке в его страну вакцины против коронавируса "Спутник V".

В США отказались от помощи России в разработке вакцины от коронавируса, так как, по мнению американских специалистов, российская вакцина не показала свою эффективность и не может считаться проверенной.

С 1 февраля 2021 года на оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей Украины началась массовая вакцинация населения от коронавируса COVID-19. А 11 февраля Кабмин Украины официально запретил регистрировать российские вакцины от коронавируса.