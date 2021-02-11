"Є план": Путін розповів, чому досі не вакцинувався російським "Супутником V"

Президент РФ сказав, що в нього є "План вакцинації" і щеплення від коронавірусу поки в нього не вписується.

Під час спілкування з російськими журналістами президента Росії Володимира Путіна запитали чи не хоче той своїм прикладом "підтримати" вакцинацію російським препаратом "Супутник V". На це голова РФ зазначив, що поки це не входить у його "План вакцинації". Про це повідомляє російське видання "Комерсант".

"У мене є план вакцинації... Я робив щеплення від грипу і пневмококу. А тому, щоб зробити щеплення ще й від коронавірусу, мені спершу треба проконсультуватися з лікарем", — сказав Путін.

Він додав, що, ймовірно, зробить собі щеплення від COVID-19 у кінці літа або на початку осені, коли "почнеться активний період", і йому доведеться багато подорожувати. Також президент РФ зазначив, що не планує "мавпувати" і не буде робити це перед камерами.

Проте Путін зазначив, що вважає російську вакцину "Супутник V" "кращою у світі за всіма показниками".

Нагадаємо: 1 серпня 2020 року президент РФ Володимир Путін заявив, що в Росія першою у світі зареєструвала вакцину проти COVID19, а одна з його дочок вже перевірила вакцину на собі. Уже на наступний день президент Філіппін Родріго Дутерте прийняв пропозицію Москви про постачання в його країну вакцини проти коронавірусу "Супутник V".

У США відмовилися від допомоги Росії в розробці вакцини від коронавірусу, оскільки, на думку американських фахівців, російська вакцина не показала свою ефективність і не може вважатися перевіреною.

З 1 лютого 2021 року на окупованих Росією територіях Донецької та Луганської областей України почалася масова вакцинація населення від коронавірусу COVID-19. А 11 лютого Кабмін України офіційно заборонив реєструвати російські вакцини від коронавірусу.