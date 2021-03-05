"Пишаюся ним": в Аргентині мер вакцинувався "Супутником V" із портретом Путіна в руках

Глава аргентинського міста не вірить, що президент РФ Володимир Путін "збирається отруїти" людей за допомогою вакцини.

Мер міста Роке Перес на ім'я Хуан Карлос "Чінча" Гаспаріні прищепився від коронавірусу російським препаратом "Супутник V", тримаючи в руках портрет Володимира Путіна. Він розмістив відповідне фото на своїй сторінці в Twitter, подробиці передає видання La Nacion.

На знімку Хуан Карлос сидить на стільці в захисній масці й вільною рукою притримує портрет Володимира Путіна в білій рамці, поки медсестра протирає місце для уколу. Коли журналісти розпитали його про такий вчинок, глава міста заявив:

"Я приніс фотографію, тому що пишаюся ним. Усі говорили, що він збирався нас отруїти, а він рятує нам життя".

[ + – ] Хуан Карлос Гаспаріні вакцинувався з портретом Володимира Путіна Фото: Twitter Chinchu Gasparini

Хуан Карлос керує містом Роке Перес, яке розташоване в провінції Буенос Айрес. У своїй публікації він висловив подяку президенту Аргентини Альберто Фернандесу, віце-президентці Крістіні Кіршнер і губернатору Акселю Кічіллофу.

Раніше стало відомо, що Аргентина почала масову вакцинацію російським препаратом "Супутник V" вслід за Білоруссю. У грудні 2020 року в країну прибула перша партія з 300 тисяч доз вакцини, всього планують доставити 10 мільйонів доз. Крім "Супутника V", аргентинський уряд замовив вакцини від Pfizer і BioNTech.

Тим часом, російську вакцину схвалили Угорщина й Словаччина. На цьому тлі Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) почало прискорену перевірку "Супутник V". Цілком ймовірно, що результати дослідження дозволять закуповувати препарат всім 27 країнами Євросоюзу. Представники ЕМА підкреслили, що тестуватимуть вакцину до тих пір, поки не отримають вагомі докази її ефективності та безпеки. Роботу вирішили прискорити, дозволивши вченим надсилати дані в реальному часі, не чекаючи остаточних результатів.

Також повідомлялося, що власне Володимир Путін не поспішає отримувати російське щеплення від коронавірусу. За його словами, воно не входить в його план вакцинації.

"Я робив щеплення від грипу та пневмококу. А тому, щоб зробити щеплення ще й від коронавірусу, мені спершу треба проконсультуватися з лікарем", — пояснив Путін.