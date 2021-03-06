Далай-лама вакцинувався препаратом Covishield, який використовують в Україні (відео)

"Це ін'єкція дуже, дуже корисна для запобігання серйозних проблем", — заявив тибетський лідер.

85-річному Далай-ламі вкололи індійську вакцину Covishield від виробника AstraZeneca/Oxford, такі ж препарати використовують в Україні. Прес-служба духовного лідера з Тибету опублікувала відеозапис процедури на офіційному YouTube-каналі, подробиці передає Associated Press.

Далай-Лама вакцинувалася 6 березня в лікарні міста Дхармсала на півночі Індії. Після уколу він закликав громадськість не боятися щеплень.

"Це інʼєкція дуже, дуже корисна для запобігання серйозних проблем", — заявив тибетський лідер.

Лікар з місцевого госпіталю розповів, що Далай-Лама прибув до них для вакцинації, як звичайний пацієнт. Перед уколом медики близько 30 хвилин його обстежували. Разом з духовним наставником за щепленнями прийшли ще 10 осіб, які живуть разом з ним.

[ + – ] Далай-лама вакцинувалася і звернувся до людей

Раніше відомим українцям вкололи вакцину проти COVID-19 в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу". Ведуча програми Наталя Мосейчук назвала процедуру "безпрецедентним кроком", на який організатори зважилися заради популяризації щеплень. Першими вакцину отримали лікарі, включаючи президента асоціації анестезіологів України Сергія Дуброва. Наводимо повний список знаменитостей, які отримали щеплення після медиків:

Катерина Булавінова — лікар-інфекціоніст, експерт ЮНІСЕФ;

Руслана Лижичко — співачка;

Наталя Мосійчук — журналістка;

Олександр Педан — шоумен;

Сергій Конюшок — спортсмен;

До студії також запросили медика, який стежив за станом всіх учасників телевізійної акції після уколу.

Нещодавно глава МОЗ Максим Степанов заявив у Верховній Раді, що до кінця 2021 року вакцину проти коронавирусной інфекції зможуть отримати абсолютно всі повнолітні українці. За словами міністра, уряд підготував пʼять етапів вакцинації, під час якої будуть використовувати тільки безпечні та ефективні препарати.

Писали також, як мер аргентинського міста Роке Перес вакцинувалася, тримаючи в руках портрет президента Росії Володимира Путіна. Хуан Карлос "Чінча" Гаспаріні отримав інʼєкцію російського "Супутника V" і заявив, що пишається керівником Кремля.