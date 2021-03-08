Израиль разрешил въезд иностранцам, но пока в исключительных случаях

В ближайшие две недели в страну пустят супругов или родителей гражданина Израиля, тех, кто иммигрирует и не может изменить дату своей иммиграции, и др.

Израиль с 8 марта разрешил въезд некоторым категориям иностранцев. Накануне также разрешили возвращение израильтян в страну.

Въезд для иностранцев будет ограничен. В ближайшие две недели его разрешат:

супругам или родителям гражданина или резидента Израиля;

профессиональным спортсменам для участия в соревнованиях;

лицам, чья деятельность имеет жизненно важное значение для внешней политики или национальной безопасности Израиля;

тем, кто иммигрирует и не может изменить дату своей иммиграции;

иностранным рабочим.

За 24 часа до вылета иностранцы должны подать онлайн-заявление, которое рассмотрят власти.

Ожидается, что этот список будет пересмотрен 27 марта.

Прибывшие в Израиль обязаны уйти на двухнедельный карантин. Чтобы попасть на самолет, нужно предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного в течение 72 часов до вылета.

С 6 марта в стране ослаблены карантинные ограничения. Снова работать могут кафе и рестораны, но они могут быть заполнены только на 75%, а попасть туда имеют право только владельцы "зеленых" паспортов, то есть вакцинированные двумя дозами.

Столики на улице могут быть заполнены на 100%, там "зеленый" паспорт показывать не нужно.

Могут возобновить свою работу конференц-залы, рестораны в отелях, а стадионы могут принимать до 1,5 тысячи зрителей.

Вакцинированные и переболевшие ковидом могут без ограничений посещать вузы. Ученики старших классов впервые за год могут пойти в школу, но только в населенных пунктах с низким и средним уровнем инфицирования.

Разрешены массовые собрания (до 20 человек в помещении и до 50 – на улице).

Напомним, Израиль ослабляет коронавирусные ограничения на фоне массовой вакцинации. Страна – мировой лидер по вакцинации. По данным Bloomberg, в Израиле ввели 8,7 млн доз вакцины, а на 100 жителей приходится 96 доз. Для сравнения, в США на 100 человек приходится 27,2 дозы, в Великобритании — 34,9. Первую дозу получили 54,6% населения Израиля, две – 41,4%.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обнародовал план правительства из пяти шагов по постепенному возвращению к нормальной жизни в стране.

Всего с начала пандемии в Израиле выявили 801,6 тыс. заразившихся, умерли от коронавируса 5,9 тыс. человек, за последние сутки в стране 1848 новых заболевших и 35 умерших.