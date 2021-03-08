Ізраїль дозволив в'їзд іноземцям, але поки у виняткових випадках

У найближчі два тижні в країну пустять подружжя або батьків громадянина Ізраїлю, тих, хто іммігрує і не може змінити дату своєї імміграції,та іншіх.

Ізраїль з 8 березня дозволив вʼїзд деяким категоріям іноземців. Напередодні також дозволили повернення ізраїльтян до країни.

Вʼїзд для іноземців буде обмежений. У найближчі два тижні його дозволять:

подружжю або батькам громадянина або резидента Ізраїлю;

професійним спортсменам для участі в змаганнях;

особам, чия діяльність має життєво важливе значення для зовнішньої політики чи національної безпеки Ізраїлю;

тим, хто іммігрує і не може змінити дату своєї імміграції;

іноземним робітникам.

За 24 години до вильоту іноземці повинні подати онлайн-заяву, яку розгляне влада.

Очікується, що цей список буде переглянутий 27 березня.

Особи, які прибулі до Ізраїлю, зобовʼязані піти на двотижневий карантин. Щоб потрапити на літак, потрібно предʼявити негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, зробленого протягом 72 годин до вильоту.

З 6 березня в країні ослаблені карантинні обмеження. Знову працювати можуть кафе і ресторани, але вони можуть бути заповнені лише на 75%, а потрапити туди мають право тільки власники "зелених" паспортів, тобто вакциновані двома дозами.

Столики на вулиці можуть бути заповнені на 100%, там "зелений" паспорт показувати не потрібно.

Можуть відновити свою роботу конференц-зали, ресторани в готелях, а стадіони можуть приймати до 1,5 тисячі глядачів.

Вакциновані і перехворівші на ковід можуть без обмежень відвідувати університети. Учні старших класів вперше за рік можуть піти до школи, але тільки в населених пунктах з низьким і середнім рівнем інфікування.

Дозволені масові зібрання (до 20 осіб в приміщенні і до 50 — на вулиці).

Нагадаємо, Ізраїль послаблює коронавірусні обмеження на тлі масової вакцинації. Країна — світовий лідер з вакцинації. За даними Bloomberg, в Ізраїлі ввели 8,7 млн доз вакцини, а на 100 жителів припадає 96 доз. Для порівняння, в США на 100 осіб припадає 27,2 дози, у Великобританії — 34,9. Першу дозу отримали 54,6% населення Ізраїлю, дві — 41,4%.

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оприлюднив план уряду з пʼяти кроків з поступового повернення до нормального життя в країні.

Всього з початку пандемії в Ізраїлі виявили 801,6 тис. тих, що заразилися, померли від коронавірусу 5,9 тис. осіб, за останню добу в країні 1848 нових хворих і 35 померлих.