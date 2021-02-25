Власти Израиля планируют в апреле вернуть страну к привычной жизни

На время праздника Пурим в стране вводится ночной комендантский час.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обнародовал план правительства из пяти шагов по постепенному возвращению к нормальной жизни в стране. Об этом сообщил израильский канал i24.

Первый этап плана, программа "зеленый паспорт", уже реализуется по всей стране и позволяет любому, кто не подвержен болеет COVID-19, участвовать в развлекательных и культурных мероприятиях.

Второй этап предполагает постепенное открытие системы образования, а третий – сделать систему "зеленого паспорта" более универсальной к середине марта.

Четвертый этап направлен на вакцинацию всего населения старше 16 лет к концу марта, а пятый – полное открытие экономики в апреле.

При этом Нетаньяху напомнил, что более миллиона взрослых израильтян еще не получили даже одной дозы вакцины. "Во всем мире люди ждут вакцины, а Израиле вакцины ждут людей. Мы должны это изменить", – сказал премьер.

Министр здравоохранения Юли Эдельштейн предупредил, что приближающийся праздник Пурим "ни в коей мере не должен напоминать Пурим прошлого года и результаты, которые мы увидели от этих гуляний". "Помните, детям еще не сделаны прививки. Давайте защитим их и избежим парадов и вечеринок", – сказал он.

Один из главных еврейских праздников – Пурим – в 2021 году приходится на 26 февраля. Традиционно, отмечать его начинают накануне вечером после захода солнца. Но в этом году в 20:30 25 февраля в Израиле начнет действовать ночной комендантский час.

Пурим символизирует борьбу за физическое выживание еврейского народа. Его отмечают два дня. Традиционно в эти дни евреи устраивают шумные шествия, напоминающие бразильские карнавалы. Люди выходят на улицы, поздравляют друг друга.

В Пурим накрывают большой стол и устраивают трапезу. Обычаем этого дня считается выпить вина столько, чтобы уже не отличать фразы "проклят Аман" и "благословен Мордехай".

В Израиле за время пандемии COVID-19 зафиксировали 764 тыс. случаев заражения, 5,6 тыс. инфицированных скончались.

Напомним, Германия использовала лишь 15% от полученного объема вакцины AstraZeneca. Это позволяет раньше начать прививать группы населения, не подлежащие первоочередной вакцинации. Уже на следующей неделе в Германии планируют сделать прививки учителям и воспитателям. Также вместе с ними хотели вакцинировать правоохранителей, однако полицейские массово отказываются от препарата AstraZeneca. Городские власти Берлина предлагают прививать AstraZeneca бездомных, принадлежащих ко второй приоритетной группе.

ЮАР хочет вернуть AstraZeneca миллион доз вакцины от COVID-19. Утверждается, что клинические испытания показали, что вакцина способна обеспечить незначительную защиту от COVID-19 легкой и средней тяжести, вызванного местным коронавирусом-мутантом.

23 февраля в Украине зарегистрировали вакцину Covishield от AstraZeneca.