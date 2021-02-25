Влада Ізраїлю планує в квітні повернути країну до звичного життя

На час свята Пурім у країні вводиться нічна комендантська година.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу оприлюднив план уряду з п'яти кроків щодо поступового повернення до нормального життя в країні. Про це повідомив ізраїльський канал i24.

Перший етап плану, програма "зелений паспорт", вже реалізується по всій країні та дозволяє будь-кому, хто не підтверджений хворіє на COVID-19, брати участь у розважальних і культурних заходах.

Другий етап передбачає поступове відкриття системи освіти, а третій — зробити систему "зеленого паспорта" більш універсальною до середини березня.

Четвертий етап спрямований на вакцинацію всього населення старше 16 років до кінця березня, а п'ятий — повне відкриття економіки в квітні.

При цьому Нетаньягу нагадав, що понад мільйон дорослих ізраїльтян ще не отримали навіть однієї дози вакцини. "У всьому світі люди чекають вакцини, а в Ізраїлі вакцини чекають людей. Ми повинні це змінити", — сказав прем'єр.

Міністр охорони здоров'я Йоель Едельштейн попередив, що свято Пурім, яке наближається, "жодною мірою не повинне нагадувати Пурім минулого року і результати, які ми побачили від цих гулянь". "Пам'ятайте, дітям ще не зробили щеплення. Давайте захистимо їх та уникнемо парадів і вечірок", — сказав він.

Одне з головних єврейських свят — Пурім — у 2021 році припадає на 26 лютого. Традиційно, святкувати його починають напередодні ввечері після заходу сонця. Але цьогоріч о 20:30 25 лютого в Ізраїлі почне діяти нічна комендантська година.

Пурім символізує боротьбу за фізичне виживання єврейського народу. Його святкують два дні. Традиційно в ці дні євреї влаштовують гучні ходи, що нагадують бразильські карнавали. Люди виходять на вулиці, вітають одне одного.

Під час Пуріму накривають великий стіл і влаштовують трапезу. Звичаєм цього дня вважається випити вина стільки, щоб вже не відрізняти фрази "проклятий Аман" і "благословенний Мордехай".

В Ізраїлі за час пандемії COVID-19 зафіксували 764 тис. випадків зараження, 5,6 тис. інфікованих померли.

Нагадаємо, Німеччина використовувала лише 15% від отриманого обсягу вакцини AstraZeneca. Це дозволяє раніше почати прищеплювати групи населення, які не підлягають першочерговій вакцинації. Вже наступного тижня в Німеччині планують зробити щеплення вчителям і вихователям. Також разом із ними хотіли вакцинувати правоохоронців, однак поліцейські масово відмовляються від препарату AstraZeneca. Міська влада Берліна пропонує прищеплювати AstraZeneca безпритульних, які належать до другої пріоритетної групи.

ПАР хоче повернути AstraZeneca мільйон доз вакцини від COVID-19. Стверджується, що клінічні випробування показали, що вакцина здатна забезпечити незначний захист від COVID-19 легкої і середньої тяжкості, викликаного місцевим коронавірусом-мутантом.

23 лютого в Україні зареєстрували вакцину Covishield від AstraZeneca.