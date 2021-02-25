В Берлине вакциной AstraZeneca планируют прививать бездомных

На сегодня в стране использовано лишь 15% вакцины, поставленной этой компанией

На сегодняшний день Германия использовала лишь 15% от полученного объема препарата AstraZeneca.

Об этом проинформировал представитель Минздрава страны Ханно Кауца, сообщает Укринформ.

"Сейчас использовано только 15% вакцины, поставленной компанией AstraZeneca. По состоянию на 23 февраля были доставлены 1,45 миллиона доз, из которых использовано лишь около 240 тысяч", – сообщил чиновник.

Это, по его словам, позволяет раньше начать прививать группы населения, не подлежащие первоочередной вакцинации. Уже на следующей неделе в Германии планируют сделать прививки учителям и воспитателям. Также вместе с ними хотели вакцинировать правоохранителей, однако полицейские массово отказываются от препарата производства AstraZeneca.

Городские власти Берлина предлагают прививать AstraZeneca бездомных, принадлежащих ко второй приоритетной группе.

Помимо этого, Минздрав Германии призвал чиновников привиться вакциной AstraZeneca, чтобы доказать ее безопасность и эффективность.

Ранее сообщалось, что во Франции решили не рекомендовать вакцину AstraZeneca для людей старше 65 лет.

Также мы писали, что эффективность антикоронавирусной вакцины, разработанной компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, проверят в группе детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет.

Фокус сообщал, что ЮАР хочет вернуть AstraZeneca миллион доз вакцины от COVID-19. Утверждается, что клинические испытания показали, что вакцина способна обеспечить незначительную защиту от COVID-19 легкой и средней тяжести, вызванного местным коронавирусом-мутантом.

23 февраля в Украине зарегистрировали вакцину Covishield от AstraZeneca.