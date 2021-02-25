У Берліні вакциною AstraZeneca планують щепити безпритульних

На сьогодні в країні використано лише 15% вакцини, поставленої цією компанією.

На сьогоднішній день Німеччина використовувала лише 15% від отриманого обсягу препарату AstraZeneca.

Про це поінформував представник Міністерства охорони здоров'я країни Ханно Кауц, повідомляє Укрінформ.

"Зараз використано тільки 15% вакцини, поставленої компанією AstraZeneca. Станом на 23 лютого були доставлені 1,45 мільйонів доз, з яких використано лише приблизно 240 тисяч", — повідомив чиновник.

Це, за його словами, дозволяє раніше почати прищеплювати групи населення, які не підлягають першочерговій вакцинації. Вже наступного тижня в Німеччині планують зробити щеплення вчителям і вихователям. Також разом із ними хотіли вакцинувати правоохоронців, однак поліцейські масово відмовляються від препарату виробництва AstraZeneca.

Міська влада Берліна пропонує прищеплювати AstraZeneca безпритульних, що належать до другої пріоритетної групи.

Крім цього, МОЗ Німеччини закликало чиновників зробити щеплення вакциною AstraZeneca, щоб довести її безпеку й ефективність.

Раніше повідомлялося, що у Франції вирішили не рекомендувати вакцину AstraZeneca для людей старше 65 років.

Також ми писали, що ефективність антикоронавірусної вакцини, розробленою компанією AstraZeneca й Оксфордським університетом, перевірять в групі дітей і підлітків віком від 6 до 17 років.

Фокус повідомляв, що ПАР хоче повернути AstraZeneca мільйон доз вакцини від COVID-19. Стверджується, що клінічні випробування показали, що вакцина здатна забезпечити незначний захист від COVID-19 легкої і середньої тяжкості, викликаного місцевим коронавірусом-мутантом.

23 лютого в Україні зареєстрували вакцину Covishield від AstraZeneca.