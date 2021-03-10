Эстония приостанавливает использование вакцины AstraZeneca после летальных исходов

Решение будет в силе минимум до тех пор, пока в Австрии не завершат расследовать смерть и побочные эффекты после инъекций.

Эстония временно приостановила использование партии антикоронавирусной вакцины AstraZeneca. Это случилось после того, как вскоре после введения препарата умер 31-летний спасатель. И хотя причинно-следственную связь прививки и смерти никто не доказывал, вакцинацию этим препаратом все же решили приостановить. Об этом сообщает ERR.

Распоряжение о временной остановке вакцинации эстонцев этим препаратом поступило в Департамент здоровья еще 8 марта. Его объяснили случаями смерти и осложнениями после вакцинации.

Вакцинация этим препаратом продолжится, когда все обстоятельства произошедшего выяснят.

Напомним, ранее аналогичное решение по AstraZeneca было принято в Австрии. Там приостановили вакцинацию партией этой вакцины после смерти пациента.

Уточняется, что 49-летняя женщина скончалась в результате нарушения свертываемости крови, а у другой, 35-летней женщины, развилась тромбоэмболия легочной артерии.

Также напомним, что в Украине сегодня официально доступна вакцина Covishield — индийская реплика AstraZeneca.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что после первых суток начала вакцинации в Украине, выявлено семь "неблагоприятных событий". По его словам, "они несерьезные".

Фокус разбирался, что известно о вакцине CoviShield. Вакцина Covishield производится в Индии по лицензии Oxford-AstraZeneca, которая изначально была разработана в Великобритании. Индия уже давно является центром производства вакцин: она производит 60% вакцин в мире и на территории страны работают полдюжины крупных фармацевтических производителей. Некоторые из первых доз Covishield уже отправлены в Бутан, Мальдивы, Бангладеш, Непал, Мьянму и Сейшельские острова. Но группа по защите прав пациентов All India Drug Action Network заявляет, что одобрение Covishield было поспешным, поскольку производитель не завершил "промежуточное исследование" в Индии.