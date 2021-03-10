Естонія припиняє використання вакцини AstraZeneca після летальних випадків

Рішення буде в силі принаймні доти, поки в Австрії не завершать розслідувати смерть і побічні ефекти після ін'єкцій.

Естонія тимчасово призупинила використання партії антікоронавірусної вакцини AstraZeneca. Це сталося після того, як незабаром після введення препарату помер 31-річний рятувальник. І хоча причинно-наслідковий зв'язок щеплення і смерті ніхто не доводив, вакцинацію цим препаратом все ж вирішили призупинити. Про це повідомляє ERR.

Розпорядження про тимчасове зупинення вакцинації естонців цим препаратом надійшло до Департаменту здоров'я ще 8 березня. Його пояснили випадками смерті та ускладненнями після вакцинації.

Вакцинація цим препаратом продовжиться, коли всі обставини події з'ясують.

Нагадаємо, раніше аналогічне рішення по AstraZeneca прийняли в Австрії. Там призупинили вакцинацію партією цієї вакцини після смерті пацієнта.

Уточнюється, що 49-річна жінка померла через порушення згортання крові, а в іншої, 35-річної жінки, розвинулася тромбоемболія легеневої артерії.

Також нагадаємо, що в Україні сьогодні офіційно доступна вакцина Covishield — індійська репліка AstraZeneca.

Нагадаємо, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що після першої доби початку вакцинації в Україні, виявлено сім "несприятливих подій". За його словами, "вони несерйозні".

Фокус розбирався, що відомо про вакцину CoviShield. Вакцина Covishield виробляється в Індії за ліцензією Oxford-AstraZeneca, яка спочатку була розроблена у Великобританії. Індія вже давно є центром виробництва вакцин: вона виробляє 60% вакцин у світі і на території країни працюють півдюжини великих фармацевтичних виробників. Деякі з перших доз Covishield вже відправлені в Бутан, Мальдіви, Бангладеш, Непал, М'янму і Сейшельські острови. Але група із захисту прав пацієнтів All India Drug Action Network заявляє, що схвалення Covishield було поспішним, оскільки виробник не завершив "проміжні дослідження" в Індії.