В Австрии приостановили вакцинацию партией AstraZeneca после смерти пациента

В австрийском Офисе здравоохранения тщательно расследуют инцидент – на данный момент нет доказательств причинно-следственной связи смертельного случая с вакцинацией.

В Австрии приостановлена вакцинация от COVID-19 одной из партий вакцины компании AstraZeneca, после того как после прививки умер пациент, а еще один заболел.

Об этом сообщает News Break со ссылкой на федеральный офис здравоохранения Австрии (BASG).

"BASG получил два сообщения, связанных с вакцинацией из одной и той же партии препарата AstraZeneca в районной клинике в провинции Нижняя Австрия", – говорится в сообщении.

Уточняется, что 49-летняя женщина скончалась в результате нарушения свертываемости крови, а у другой, 35-летней женщины, развилась тромбоэмболия легочной артерии.

"На данный момент отсутствуют доказательства причинно-следственной связи этих случаев с вакцинацией", – говорится в сообщении.

Обе женщины работали медсестрами в местной клинике.

В Офисе здравоохранения Австрии сообщили, что тщательно расследуют инцидент.

"В качестве меры предосторожности, оставшиеся запасы партии вакцины AstraZeneca больше не выдаются и не используются", – говорится в сообщении.

В компании AstraZeneca заявили, что будут плотно сотрудничать с австрийскими представителями, чтобы помочь расследованию.

Там отметили, что вакцина была одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам и Всемирной организацией здравоохранения на основе глобальной клинической программы с участием 23 тысяч человек.

"На основе исследований все пришли к выводу, что вакцина AstraZeneca COVID-19 19 безопасна и эффективна", – заявили в компании AstraZeneca.

Отметим, власти Южной Кореи расследуют смерть двух человек, которые скончались в течение нескольких дней после иммунизации вакциной от AstraZeneca.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что после первых суток начала вакцинации в Украине, выявлено семь "неблагоприятных событий". По его словам, "они несерьезные".

Фокус разбирался, что известно о вакцине CoviShield. Вакцина Covishield производится в Индии по лицензии Oxford-AstraZeneca, которая изначально была разработана в Великобритании. Индия уже давно является центром производства вакцин: она производит 60% вакцин в мире и на территории страны работают полдюжины крупных фармацевтических производителей. Некоторые из первых доз Covishield уже отправлены в Бутан, Мальдивы, Бангладеш, Непал, Мьянму и Сейшельские острова. Но группа по защите прав пациентов All India Drug Action Network заявляет, что одобрение Covishield было поспешным, поскольку производитель не завершил "промежуточное исследование" в Индии.