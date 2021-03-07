В Австрії призупинили вакцинацію партією AstraZeneca після смерті пацієнта

В австрійському Офісі охорони здоров'я ретельно розслідують інцидент — на даний момент немає доказів причинно-наслідкового зв'язку смертельного випадку з вакцинацією.

В Австрії припинена вакцинація від COVID-19 однією з партій вакцини компанії AstraZeneca, після того як після щеплення помер пацієнт, а ще один захворів.

Про це повідомляє News Break з посиланням на федеральний офіс охорони здоров'я Австрії (BASG).

"BASG отримав два повідомлення, пов'язаних з вакцинацією з однієї і тієї ж партії препарату AstraZeneca в районній клініці в провінції Нижня Австрія", — йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що 49-річна жінка померла в результаті порушення згортання крові, а в іншої, 35-річної жінки, розвинулася тромбоемболія легеневої артерії.

"На даний момент відсутні докази причинно-наслідкового зв'язку цих випадків з вакцинацією", — йдеться в повідомленні.

Обидві жінки працювали медсестрами в місцевій клініці.

В Офісі охорони здоров'я Австрії повідомили, що ретельно розслідують інцидент.

"В якості запобіжного заходу, решту запасів партії вакцини AstraZeneca більше не видають і не використовують", — йдеться в повідомленні.

В компанії AstraZeneca заявили, що будуть тісно співпрацювати з австрійськими представниками, щоб допомогти розслідуванню.

Там відзначили, що вакцина була схвалена Європейським агентством з лікарських засобів і Всесвітньою організацією охорони здоров'я на основі глобальної клінічної програми за участю 23 тисяч осіб.

"На основі досліджень всi прийшли до висновку, що вакцина AstraZeneca COVID-19 19 безпечна і ефективна", — заявили в компанії AstraZeneca.

Зазначимо, влада Південної Кореї розслідують смерть двох людей, які померли протягом кількох днів після імунізації вакциною від AstraZeneca.

Нагадаємо, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що після першої доби початку вакцинації в Україні, виявлено сім "несприятливих подій". За його словами, "вони несерйозні".

Фокус розбирався, що відомо про вакцину CoviShield. Вакцина Covishield проводиться в Індії за ліцензією Oxford-AstraZeneca, яка спочатку була розроблена у Великобританії. Індія вже давно є центром виробництва вакцин: вона виробляє 60% вакцин в світі і на території країни працюють півдюжини великих фармацевтичних виробників. Деякі з перших доз Covishield вже відправлені в Бутан, Мальдіви, Бангладеш, Непал, М'янму і Сейшельські острови. Але група із захисту прав пацієнтів All India Drug Action Network заявляє, що схвалення Covishield було поспішним, оскільки виробник не завершив "проміжне дослідження" в Індії.