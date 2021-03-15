Украине пока рано отказываться от вакцины Covishield, – Корниенко

Чтобы делать какие-либо выводы о качестве препарата, заявил нардеп, сперва необходимо вакцинировать большее количество людей.

Украине пока что не следует отказываться от вакцины Covishield, которая была произведена по лицензии AstraZeneca. Как в понедельник, 15 марта, сообщает PavlovskyNews, об этом во время общения с журналистами заявил заместитель главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александр Корниенко.

По его словам, в стране на сегодняшний день не было сделано достаточного количество прививок, "чтобы делать какие-то выводы" относительно качества вакцины. Говоря о тех странах, которые отказываются от вакцины AstraZeneca, Корниенко отметил, что у них процесс вакцинации идет более активно, а потому им уже удается получать сведения о том, как препарат влияет на организм человека.

"Давайте сначала вакцинируемся, а потом будем делать какие-то выводы. Я думаю, что вопрос вакцинации для нас наиболее важен, потому что у нас начинается – пока постепенно – рост заболеваемости и есть риск войти в третью волну", – отметил Корниенко.

Как сообщалось ранее, Германия, Италия и Франция временно отказались от AstraZeneca из-за сообщений о побочных эффектах. В частности, речь идет о тромбоэмболии после инъекций препарата. Будут проводиться исследования таких случаев.

До этого аналогичные решения принимались в Нидерландах, Ирландии, Дании, Норвегии, Исландии.

В частности, Нидерланды решили прекратить использовать AstraZeneca на две недели. Решение было связано с получением сообщений о серьезных, редких признаках образования тромбозов и снижения количества тромбоцитов у взрослых в возрасте до 50 лет. В Нидерландах, однако, в настоящее время не известно о подобных случаях.

Аналогичным образом поступила Ирландия – в стране решили отказаться от применения препарата в целях предосторожности. Консультативный орган страны по вакцинам рекомендовал "временно отложить" введение этой вакцины, хотя никаких доказательств того, что именно она вызывала образование тромбов, нет.

Напомним, Дания, Норвегия, Эстония, Италия, Исландия, Австрия, Латвия, Литва и Люксембург частично или полностью приостановили использование вакцины от коронавируса AstraZeneca. Позже к ним присоединились Болгария, Румыния и Таиланд. Причина — поступившие сообщения о том, что вакцинация якобы вызывает побочные эффекты в виде образования тромбов и тяжелых нарушений свертываемости крови.

Помимо этого, на прошлой неделе власти Южной Кореи начали расследовать смерть двух человек, которые скончались в течение нескольких дней после иммунизации вакциной от AstraZeneca.

Вакцина Covishield считается репликой вакцины AstraZeneca.

Ранее Фокус разбирался в том, что не так с препаратом AstraZeneca и почему от него отказываются страны.