Україні поки рано відмовлятися від вакцини Covishield, — Корнієнко

Щоб робити якісь висновки про якість препарату, заявив нардеп, спершу необхідно вакцинувати більшу кількість людей.

Україні поки що не варто відмовлятися від вакцини Covishield, яка була виготовлена за ліцензією AstraZeneca. Як у понеділок, 15 березня, повідомляє PavlovskyNews, про це під час спілкування з журналістами заявив заступник голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Олександр Корнієнко.

За його словами, у країні на сьогодні не було зроблено достатньої кількості щеплень, "щоб робити якісь висновки" щодо якості вакцини. Говорячи про ті країни, які відмовляються від вакцини AstraZeneca, Корнієнко зазначив, що в них процес вакцинації йде більш активно, а тому їм вже вдається отримувати відомості про те, як препарат впливає на організм людини.

"Давайте спочатку вакцинуємося, а потім будемо робити якісь висновки. Я думаю, що питання вакцинації для нас найбільш важливе, тому що в нас починається — поки поступово — зростання захворюваності і є ризик увійти в третю хвилю", — зазначив Корнієнко.

Як повідомлялося раніше, Німеччина, Італія і Франція тимчасово відмовилися від AstraZeneca через повідомлення про побічні ефекти. Зокрема, мова йде про тромбоемболії після ін'єкцій препарату. Проводитимуться дослідження таких випадків.

До цього аналогічні рішення приймалися в Нідерландах, Ірландії, Данії, Норвегії, Ісландії.

Зокрема, Нідерланди вирішили припинити використовувати AstraZeneca на два тижні. Рішення було пов'язано з отриманням повідомлень про серйозні, рідкісні ознаки утворення тромбозів і зниження кількості тромбоцитів у дорослих у віці до 50 років. У Нідерландах, однак, наразі не відомо про подібні випадки.

Аналогічним чином вчинила Ірландія — у країні вирішили відмовитися від застосування препарату в цілях обережності. Дорадчий орган країни з вакцин рекомендував "тимчасово відкласти" введення цієї вакцини, хоча ніяких доказів того, що саме вона викликала утворення тромбів, немає.

Нагадаємо, що Данія, Норвегія, Естонія, Італія, Ісландія, Австрія, Латвія, Литва і Люксембург частково або повністю припинили використання вакцини від коронавірусу AstraZeneca. Пізніше до них приєдналися Болгарія, Румунія і Таїланд. Причина — повідомлення про те, що вакцинація нібито викликає побічні ефекти у вигляді утворення тромбів і важких порушень згортання крові.

Крім цього, минулого тижня влада Південної Кореї почала розслідувати смерть двох людей, які померли протягом кількох днів після імунізації вакциною від AstraZeneca.

Вакцина Covishield вважається реплікою вакцини AstraZeneca.

Раніше Фокус розбирався в тому, що не так з препаратом AstraZeneca і чому від нього відмовляються країни.