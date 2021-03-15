Нидерланды приостанавливают использование вакцины AstraZeneca "в качестве меры предосторожности"

Властям придется отменить более 40 тысяч записей на вакцинацию.

В качестве меры предосторожности Нидерланды прекратят вакцинацию вакциной от AstraZeneca на две недели. Об этом сообщает NOS со ссылкой на Минздрав страны.

По сообщению ведомства, в эти выходные стала доступна новая информация: из Дании и Норвегии поступило шесть новых сообщений о возможных побочных эффектах.

Это серьезные, редкие признаки образования тромбозов и снижения количества тромбоцитов у взрослых в возрасте до 50 лет. По данным ведомства, в Нидерландах в настоящее время не известно о подобных случаях.

В стране за эти две недели вакциной AstraZeneca должны были вакцинировать 43 тысячи человек. Люди, у которых уже была назначена вакцинация, получают оповещение об отмене. Данная мера не повлияет на плановые вакцинации вакцинами BioNTech/Pfizer или Moderna.

Министр здравоохранения Уго де Йонге говорит, что в отношении вакцин не должно быть "сомнений".

"Ключевой вопрос заключается в том, касается ли это жалоб после вакцинации. Я думаю, что очень важно, чтобы сообщения были должным образом расследованы. Мы всегда должны быть в безопасности, и поэтому разумно принять это в качестве меры предосторожности. Я полностью полагаюсь в этом на наших экспертов", — сказал он в своем заявлении.

Напомним, Дания, Норвегия, Эстония, Италия, Исландия, Австрия, Латвия, Литва и Люксембург частично или полностью приостановили использование вакцины от коронавируса AstraZeneca. Позже к ним присоединились Болгария, Румыния и Таиланд. Причина — поступившие сообщения о том, что вакцинация якобы вызывает побочные эффекты в виде образования тромбов и тяжелых нарушений свертываемости крови.

Помимо этого, на прошлой неделе власти Южной Кореи начали расследовать смерть двух человек, которые скончались в течение нескольких дней после иммунизации вакциной от AstraZeneca. В то же время в Германии вакцина AstraZeneca теперь рекомендована и для пожилых.