Нідерланди призупиняють використання вакцини AstraZeneca "як запобіжний захід"

Владі доведеться скасувати понад 40 тисяч записів на вакцинацію.

Як запобіжний захід Нідерланди припинять вакцинацію вакциною від AstraZeneca на два тижні. Про це повідомляє NOS із посиланням на Міністерство охорони здоров'я країни.

За повідомленням відомства, цими вихідними стала доступна нова інформація: з Данії та Норвегії надійшло шість нових повідомлень про можливі побічні ефекти.

Це серйозні, рідкісні ознаки утворення тромбозів і зниження кількості тромбоцитів у дорослих віком до 50 років. За даними відомства, у Нідерландах наразі не відомо про подібні випадки.

У країні за ці два тижні вакциною AstraZeneca повинні були вакцинувати 43 тисячі осіб. Люди, в яких вже була призначена вакцинація, отримують сповіщення про скасування. Ця міра не вплине на планові вакцинації вакцинами BioNTech/Pfizer або Moderna.

Міністр охорони здоров'я Уго де Йонг говорить, що щодо вакцин не повинно бути "сумнівів".

"Ключове питання полягає в тому, чи стосується це скарг після вакцинації. Я думаю, що дуже важливо, щоб повідомлення були належним чином розслідувані. Ми завжди повинні бути в безпеці, і тому розумно вжити це як запобіжний захід. Я повністю покладаюся в цьому на наших експертів", — сказав він у своїй заяві.

Нагадаємо, Данія, Норвегія, Естонія, Італія, Ісландія, Австрія, Латвія, Литва та Люксембург частково або повністю припинили використання вакцини від коронавірусу AstraZeneca. Пізніше до них приєдналися Болгарія, Румунія і Таїланд. Причина — надійшли повідомлення про те, що вакцинація нібито викликає побічні ефекти у вигляді утворення тромбів і важких порушень згортання крові.

Крім цього, минулого тижня влада Південної Кореї почала розслідувати смерть двох людей, які померли протягом кількох днів після імунізації вакциною від AstraZeneca. У той же час в Німеччині вакцина AstraZeneca тепер рекомендована й для літніх.