Вакцина AstraZeneca теперь рекомендована в Германии и для пожилых

Власти ФРГ отметили ограничения по применению вакцины, которых нет во многих других странах.

Вакцину от коронавируса AstraZeneca рекомендовали в Германии для людей старше 65 лет. Такое решение принял Постоянный комитет ФРГ по вакцинации (STIKO). Два дня назад аналогичное решение приняли во Франции.

Ранее эта вакцина была рекомендована в ФРГ только для людей от 18 до 65 лет. Власти утверждали, что на пожилых людей она не действует. При этом регулирующие органы ЕС неоднократно заявили, что она безопасна для всех взрослых. Об этом же говорит и производитель вакцины.

66-летняя канцлер Ангела Меркель ранее заявляла, что она слишком стара, чтобы делать прививку AstraZeneca в соответствии с действующими правилами. Но она призывала сограждан сделать прививку, так как это "надежная, эффективная и безопасная вакцина".

Несколько дней назад главы правительств ряда земель ФРГ призвали федеральное правительство принять действенные меры для ускорения темпов вакцинации. Министерство здравоохранения сообщило, пока в стране использовало только 15% запасов AstraZeneca, отчасти из-за того, что вакцина одобрена для использования среди лиц моложе 65 лет.

На этом фоне в ФРГ подвергается острой критике принцип приоритетности прививок. "Мы не можем позволить себе, чтобы вакцина лежала без дела и не использовалась, потому что некоторые из тех, кто имеет право, отвергают ее", – сказал премьер-министр земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречманн. Его баварский коллега Маркус Сёдер заявил: "Раз она просто валяется, вакцинируйте всех, кто этого хочет".

На конец прошлой недели в Германии было введено менее 6 млн доз вакцины, а в Великобритании – 20 млн.

Карстен Ватцл, генеральный секретарь Немецкого общества иммунологии, заявил 28 февраля, что немецкие регулирующие органы, вероятно, пересмотрят свои рекомендации в отношении AstraZeneca.

Томас Мертенс, председатель STIKO, тогда же сообщил, что они планируют пересмотреть свои рекомендации по вакцине AstraZeneca. Он сказал, что нынешние возрастные ограничения связаны с отсутствием данных о влиянии вакцины на пожилых людей, и что STIKO никогда не критиковал вакцину.

Напомним, cпециалисты из Великобритании обнаружили, что вакцина AstraZeneca на 80% снижает риск госпитализации у лиц старше 70 лет. Об этом сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Он напомнил, что 1 марта сам получил дозу вакцины Oxford/AstraZeneca, которая производится на мощностях Serum Institute в Индии и имеет локальное (торговое) название Covishield. Как заявил Степанов, он не жалуется на здоровье и не испытывает никаких побочных эффектов.