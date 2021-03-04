Вакцина AstraZeneca тепер рекомендована в Німеччині також для літніх

Влада ФРН відзначила обмеження щодо застосування вакцини, яких немає в багатьох інших країнах.

Вакцину від коронавірусу AstraZeneca рекомендували в Німеччині для людей старше 65 років. Таке рішення прийняв Постійний комітет ФРН з вакцинації (STIKO). Два дні тому аналогічне рішення прийняли у Франції.

Раніше ця вакцина була рекомендована в ФРН тільки для людей від 18 до 65 років. Влада стверджувала, що на літніх людей вона не діє. При цьому регулятивні органи ЄС неодноразово заявляли, що вона безпечна для всіх дорослих. Про це ж говорить і виробник вакцини.

66-річна канцлер Ангела Меркель раніше заявляла, що вона занадто стара, щоб робити щеплення AstraZeneca відповідно до чинних правил. Але вона закликала співгромадян зробити щеплення, оскільки це "надійна, ефективна і безпечна вакцина".

Кілька днів тому голови урядів ряду земель ФРН закликали федеральний уряд вжити дієвих заходів для прискорення темпів вакцинації. Міністерство охорони здоров'я повідомило, що поки в країні використовувало тільки 15% запасів AstraZeneca, частково через те, що вакцина схвалена для використання серед осіб молодше 65 років.

На цьому тлі в ФРН наражається на гостру критику принцип пріоритетності щеплень. "Ми не можемо дозволити собі, щоб вакцина лежала без діла і не використовувалася, тому що деякі з тих, хто має право, відкидають її", — сказав прем'єр-міністр землі Баден-Вюртемберг Вінфрід Кречманн. Його баварський колега Маркус Седер заявив: "Якщо вона просто валяється, вакцинуйте всіх, хто цього хоче".

Наприкінці минулого тижня в Німеччині було введено менше 6 млн доз вакцини, а у Великобританії — 20 млн.

Карстен Ватцл, генеральний секретар Німецького товариства імунології, заявив 28 лютого, що німецькі регулятивні органи, імовірно, переглянуть свої рекомендації щодо AstraZeneca.

Томас Мертенс, голова STIKO, тоді ж повідомив, що вони планують переглянути свої рекомендації щодо вакцини AstraZeneca. Він сказав, що нинішні вікові обмеження пов'язані з відсутністю даних про вплив вакцини на людей похилого віку, і що STIKO ніколи не критикував вакцину.

Нагадаємо, спеціалісти з Великобританії виявили, що вакцина AstraZeneca на 80% знижує ризик госпіталізації у осіб старше 70 років. Про це сказав міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Він нагадав, що 1 березня сам отримав дозу вакцини Oxford/AstraZeneca, яка виробляється на потужностях Serum Institute в Індії і має локальну (торгову) назва Covishield. Як заявив Степанов, він не скаржиться на здоров'я і не відчуває жодних побічних ефектів.