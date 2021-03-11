9 стран Европы приостанавливают прививки AstraZeneca. Что не так с британской вакциной?

В Дании, Норвегии, Италии, Австрии, Исландии, Люксембурге и странах Балтии приостанавливают использование вакцины. Необходимо выяснить, есть ли связь между прививками и образованием тромбов, нарушением свертываемости крови и другими неприятными явлениями.

Дания, Норвегия, Эстония, Италия, Исландия, Австрия, Латвия, Литва и Люксембург частично или полностью приостанавливают использование вакцины от коронавируса AstraZeneca. Причина — поступившие сообщения о том, что вакцинация якобы вызывает побочные эффекты в виде образования тромбов и тяжелых нарушений свертываемости крови, сообщает Reuters.

Однозначно утверждать, что причина проблем — в прививках, никто не берется. Однако есть факты госпитализации, и есть сообщения об умерших. Именно потому европейские структуры здравоохранения решили поставить вакцинацию на паузу.

Ситуация в Австрии

Федеральное управление по безопасности в здравоохранении Австрии (BASG) приостанавливает использование оксфордской вакцины AstraZeneca из-за сообщений о смертях двух прошедших вакцинацию медработников.

49-летняя медсестра скончалась через 10 дней после прививки из-за тяжелых нарушений свертываемости крови, ее сотрудница попала в больницу с диагнозом тромбоэмболия легочной артерии. BASG намерено провести расследование, чтобы определить, имеет ли связь между этими инцидентами и вакциной AstraZeneca. Ранее, говорят в агентстве, проблемы со свертыванием крови среди известных побочных эффектов британской вакцины не назывались. Оставшиеся запасы партии вакцины применяться не будут. Известно, что партия ABV5300 поставлялась в 17 европейских стран, общим количеством 1 миллион доз.

Ситуация в Дании

Министерство здравоохранения Дании на 14 дней вводит ограничение на использование вакцины оксфордской AstraZeneca после 4 сообщений об образовании тромбов у пациентов, получивших прививку от коронавируса.

Известно, что как минимум одна датчанка умерла из-за проблем со свертыванием крови, назначено расследование.

Фото: Скриншот

"Важно подчеркнуть, что мы ни в коем случае не отказываемся от вакцины AstraZeneca. На данный момент мы просто прекращаем ее использование. Имеются убедительные доказательства того, что вакцина безопасна и эффективна", — заявляет глава датского здравоохранения Сорен Брострем.

По его словам, медицинская система страны должна оперативно реагировать на поступающие из Дании и других европейских стран сообщения о возможных серьезных побочных эффектах.

Ситуация в Италии

Итальянское агентство по лекарственным средствам (AIFA) 11 марта приняло решение о запрете использования партии вакцины AstraZeneca по всей стране из-за возможных серьезных побочных эффектов. Речь идет о партии ABV2856. Ее образцы отправят в Высший институт здравоохранения Италии, чтобы проанализировать компоненты вакцины.

[ + – ] На фото начало вакцинации в Италии. Фото: aa.com.tr

Причина запрета — смерть двух сицилийцев, которые ранее получили прививку от коронавируса. Как и в предыдущих случаях, прямой связи между смертями и вакциной на данный момент не установлено. Об этом пишет Mint.

Ситуация в Литве, Эстонии, Латвии, Норвегии и Люксембурге

Страны Балтии и Люксембург приостановили использование партии ABV5300 AstraZeneca на время расследования смертей в Австрии и Дании. На данный момент в странах не было зафиксировано побочных эффектов среди тех, кто получил британскую вакцину, так что пауза в вакцинации — это мера предосторожности.

Фото: EMA

В Норвегии решили приостановить использование вакцины на время расследования в Дании.

"Мы ожидаем информацию, которая подтвердит или опровергнет связь между вакциной и случаями тромбоза. Это мера предосторожности", — заявил представитель Национального института общественного здравоохранения Гейр Бухольм.

Что говорят в AstraZeneca и в Европейском медицинском агентстве

Представители компании в комментарии BBC заявляют, что прежде чем передавать вакцину для широкого использования, ее протестировали в несколько этапов — и пришли к выводу, что она является безопасной для применения. Случаи образования тромбов, говорят в компании, необходимо расследовать отдельно. По данным производителя, до сих пор побочные эффекты отмечены у 22 человек из более чем трех миллионов прошедших вакцинацию. Тем не менее, компания намерена способствовать расследованию смертей в Австрии, Дании и Италии.

В Европейском медицинском агентстве отмечают, что связь между гибелью людей и вакциной AstraZeneca не очевидна.

"Сейчас нет указаний, что к этим состояниям привели прививки, они не входят в перечень возможных побочных эффектов. Позиция комитета ЕМА по оценке рисков заключается в том, что преимущества вакцинации превалируют над рисками, и использование вакцины можно продолжать одновременно с расследованием случаев развития тромбозов", — сообщили в Европейском медагентстве.

По данным ЕМА, количество случаев тромбоэмболии у людей, прошедших вакцинацию, не больше, чем среди населения в целом.

Повлияет ли это на вакцинацию в Украине индийским вариантом CoviShield

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в комментарии Фокусу заявил, что новости о приостановке использования вакцины могут иметь влияние на вакцинацию в Украине.

[ + – ] Виктор Ляшко Фото: Кабинет Министров Украины

"Я более чем уверен, что новости, особенно непроверенные и поданные как сенсация, могут влиять на ход программы иммунопрофилактики как в Украине и Европейском Союзе, так и в целом в мире", — заявил Ляшко.

Однако по его словам, на данный момент Украина не получала сообщений от Всемирной организации здравоохранения сообщений о выявлении побочных эффектов. Отечественная система Минздрава также не обнаруживает серьезных побочных реакций.

Ольга Кобевко, врач-инфекционист Черновицкой областной больницы, к которой Фокус также обратился за комментарием, считает, что информация о приостановке использования вакцины AstraZeneca может повлиять на кампанию в Украине — но лишь в том случае, если вред от вакцины официально подтвердят с помощью исследований.

Если такие исследования будут, если вероятность появления тромбов действительно есть, то вакцинирование [препаратом AstraZeneca] должно быть везде приостановлено", — отмечает специалист.

[ + – ] Врач-инфекционист Ольга Кобевко. Фото: chas.news

При этом, как объясняет врач, то, что в Украине используют индийскую вакцину CoviShield, изготовленную по лицензии AstraZeneca, а не оригинальный препарат, в этом случае не имеет значения. Если компания выдает лицензию на изготовление вакцины, то ее состав должен полностью соответствовать оригинальному продукту.

"Это обязательно, так как речь идет об авторитете компании, — подчеркивает Кобевко. — Oxford не позволит, чтобы состав (вакцины) по его лицензии отличался от оригинала".

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что после первых суток начала вакцинации в Украине, выявлено семь "неблагоприятных событий". По его словам, "они несерьезные".

Фокус разбирался, что известно о вакцине CoviShield, которая производится в Индии по лицензии Oxford-AstraZeneca.