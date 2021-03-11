9 країн Європи припиняють щеплення AstraZeneca. Що не так із британської вакциною?

У Данії, Норвегії, Італії, Австрії, Ісландії, Люксембурзі та країнах Балтії припиняють використання вакцини. Необхідно з'ясувати, чи є зв'язок між щепленнями й утворенням тромбів, порушенням згортання крові та іншими неприємними явищами.

Данія, Норвегія, Естонія, Італія, Ісландія, Австрія, Латвія, Литва та Люксембург частково або повністю припиняють використання вакцини від коронавірусу AstraZeneca. Причина — надійшли повідомлення про те, що вакцинація нібито викликає побічні ефекти у вигляді утворення тромбів і важких порушень згортання крові, повідомляє Reuters.

Однозначно стверджувати, що причина проблем — у щепленнях, ніхто не береться. Однак є факти госпіталізації, і є повідомлення про померлих. Саме тому європейські структури охорони здоровʼя вирішили поставити вакцинацію на паузу.

Ситуація в Австрії

Федеральне управління з безпеки в охороні здоровʼя Австрії (BASG) призупиняє використання оксфордської вакцини AstraZeneca через повідомлення про смерті двох медпрацівників, які пройшли вакцинацію.

49-річна медсестра померла через 10 днів після щеплення через важкі порушення згортання крові, її співробітниця потрапила в лікарню з діагнозом тромбоемболія легеневої артерії. BASG має намір провести розслідування, щоб визначити, чи є звʼязок між цими інцидентами та вакциною AstraZeneca. Раніше, кажуть в агентстві, проблеми зі згортанням крові серед відомих побічних ефектів британської вакцини не називалися. Решта запасів партії вакцини застосовуватися не буде. Відомо, що партія ABV5300 поставлялася в 17 європейських країн, загальною кількістю 1 мільйон доз.

Ситуація в Данії

Міністерство охорони здоровʼя Данії на 14 днів вводить обмеження на використання вакцини оксфордської AstraZeneca після 4 повідомлень про утворення тромбів у пацієнтів, які отримали щеплення від коронавірусу.

Відомо, що мінімум одна данка померла через проблеми зі згортанням крові, призначене розслідування.

Фото: Скріншот

"Важливо підкреслити, що ми в жодному не відмовляємося від вакцини AstraZeneca. Наразі ми просто припиняємо її використання. Є переконливі докази того, що вакцина безпечна й ефективна", — заявляє глава данської охорони здоровʼя Сорен Брострем.

За його словами, медична система країни повинна оперативно реагувати на повідомлення, що надходять з Данії та інших європейських країн, про можливі серйозні побічні ефекти.

Ситуація в Італії

Італійське агентство з лікарських засобів (AIFA) 11 березня ухвалило рішення про заборону використання партії вакцини AstraZeneca по всій країні через можливі серйозні побічні ефекти. Йдеться про партію ABV2856. Її зразки надішлють до Вищого інституту охорони здоровʼя Італії, щоб проаналізувати компоненти вакцини.

[ + – ] На фото початок вакцинації в Італії. Фото: aa.com.tr

Причина заборони — смерть двох сицилійців, які раніше отримали щеплення від коронавірусу. Як і в попередніх випадках, прямий звʼязок між смертями і вакциною наразі не встановлений. Про це пише Mint.

Ситуація в Литві, Естонії, Латвії, Норвегії та Люксембурзі

Країни Балтії та Люксембург призупинили використання партії ABV5300 AstraZeneca на час розслідування смертей в Австрії та Данії. Наразі в країнах не було зафіксовано побічних ефектів серед тих, хто отримав британську вакцину, тож пауза у вакцинації — це запобіжний захід.

Фото: EMA

У Норвегії вирішили призупинити використання вакцини на час розслідування в Данії.

"Ми чекаємо інформацію, яка підтвердить або спростує звʼязок між вакциною і випадками тромбозу. Це запобіжний засіб", — заявив представник Національного інституту суспільної охорони здоровʼя Гейр Бухольм.

Що кажуть в AstraZeneca та в Європейському медичному агентстві

Представники компанії в коментарі BBC заявляють, що перш ніж передавати вакцину для широкого використання, її протестували в кілька етапів — і дійшли висновку, що вона є безпечною для застосування. Випадки утворення тромбів, кажуть в компанії, необхідно розслідувати окремо. За даними виробника, до сих пір побічні ефекти зафісовані у 22 осіб із більш ніж трьох мільйонів тих, хто пройшли вакцинацію. Проте, компанія має намір сприяти розслідуванню смертей в Австрії, Данії та Італії.

В Європейському медичному агентстві зазначають, що звʼязок між загибеллю людей і вакциною AstraZeneca не очевидна.

"Зараз немає вказівок, що до цих станів призвели щеплення, вони не входять до переліку можливих побічних ефектів. Позиція комітету ЕМА з оцінки ризиків полягає в тому, що переваги вакцинації превалюють над ризиками, і використання вакцини можна продовжувати одночасно з розслідуванням випадків розвитку тромбозів", — повідомили в Європейському медагентстві.

За даними ЕМА, кількість випадків тромбоемболії у людей, що пройшли вакцинацію, не більша, ніж серед населення в цілому.

Чи вплине це на вакцинацію в Україні індійським варіантом CoviShield

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в коментарі Фокусу заявив, що новини про припинення використання вакцини можуть вплинути на вакцинацію в Україні.

[ + – ] Віктор Ляшко Фото: Кабинет Министров Украины

"Я більш ніж упевнений, що новини, особливо неперевірені та подані як сенсація, можуть впливати на хід програми імунопрофілактики як в Україні та Європейському Союзі, так і в цілому в світі", — заявив Ляшко.

Однак за його словами, наразі Україна не отримувала повідомлень від Всесвітньої організації охорони здоровʼя повідомлень про виявлення побічних ефектів. Вітчизняна система охорони здоровʼя теж не фіксує серйозних побічних реакцій.

Ольга Кобевко, лікарка-інфекціоністка Чернівецької обласної лікарні, до якої Фокус також звернувся за коментарем, вважає, що інформація про припинення використання вакцини AstraZeneca може вплинути на кампанію в Україні — але лише в тому випадку, якщо шкоду від вакцини офіційно підтвердять за допомогою досліджень.

Якщо такі дослідження будуть, якщо ймовірність появи тромбів дійсно є, то вакцинація [препаратом AstraZeneca] має бути всюди призупинена", — зазначає фахівчиня.

[ + – ] Лікарка-інфекціоністка Ольга Кобевко Фото: chas.news

При цьому, як пояснює лікарка, те, що в Україні використовують індійську вакцину CoviShield, виготовлену за ліцензією AstraZeneca, а не оригінальний препарат, у цьому випадку не має значення. Якщо компанія видає ліцензію на виготовлення вакцини, то її склад повинен повністю відповідати оригінальному продукту.

"Це обовʼязково, тому що йдеться про авторитет компанії, — підкреслює Кобевко. — Oxford не дозволить, щоб склад (вакцини) за його ліцензією відрізнявся від оригіналу".

Нагадаємо, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що після першої доби початку вакцинації в Україні, зафіксовані сім "несприятливих подій". За його словами, "вони несерйозні".

Фокус розбирався, що відомо про вакцину CoviShield, яка виготовляється в Індії за ліцензією Oxford-AstraZeneca.