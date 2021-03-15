ФРГ, Италия и Франция временно отказались от AstraZeneca из-за сообщений о побочных эффектах

Все три страны решили временно отказаться от прививания на фоне слухов о возникновении тромбов у пациентов.

В Германии приостановили использование вакцины против коронавируса AstraZeneca. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на Министерство здравоохранение ФРГ.

Принять такое решение федеральному Минздраву рекомендовал Институт Пола Эрлиха. Причина – поступающие сообщения о тромбоэмболии после инъекций препарата. Будут проводиться исследования таких случаев.

Вслед за Германией аналогичные решения приняли Франция и Италия. Как сообщает Reuters, во Франции о таком решении объявил президент страны Эммануэль Макрон. В Италии соответствующее решение приняла фармацевтическая компания AIFA.

До этого аналогичные решения принимались в Нидерландах, Ирландии, Дании, Норвегии, Исландии. Италия и Австрия решили не использовать отдельные партии препарата.

В частности, Нидерланды решили прекратить использовать AstraZeneca на две недели. Решение было связано с получением сообщений о серьезных, редких признаках образования тромбозов и снижения количества тромбоцитов у взрослых в возрасте до 50 лет. В Нидерландах, однако, в настоящее время не известно о подобных случаях.

Аналогичным образом поступила Ирландия – в стране решили отказаться от применения препарата в целях предосторожности. Консультативный орган страны по вакцинам рекомендовал "временно отложить" введение этой вакцины, хотя никаких доказательств того, что именно она вызывала образование тромбов, нет.

Напомним, Дания, Норвегия, Эстония, Италия, Исландия, Австрия, Латвия, Литва и Люксембург частично или полностью приостановили использование вакцины от коронавируса AstraZeneca. Позже к ним присоединились Болгария, Румыния и Таиланд. Причина — поступившие сообщения о том, что вакцинация якобы вызывает побочные эффекты в виде образования тромбов и тяжелых нарушений свертываемости крови.

Помимо этого, на прошлой неделе власти Южной Кореи начали расследовать смерть двух человек, которые скончались в течение нескольких дней после иммунизации вакциной от AstraZeneca. В то же время в Германии вакцина AstraZeneca теперь рекомендована и для пожилых.