ФРН, Італія та Франція тимчасово відмовилися від AstraZeneca через повідомлення про побічні ефекти

Всі три країни вирішили тимчасово відмовитися від щеплення на тлі повідомлень про виникнення тромбів у пацієнтів.

У Німеччині призупинили використання вакцини проти коронавірусу AstraZeneca. Про це повідомляє Spiegel з посиланням на Міністерство охорони здоров'я ФРН.

Прийняти таке рішення федеральному МОЗ рекомендував Інститут Пола Ерліха. Причина — повідомлення про тромбоемболію після ін'єкцій препарату. Проводитимуться дослідження таких випадків.

Слідом за Німеччиною аналогічні рішення прийняли Франція і Італія. Як повідомляє Reuters, у Франції про таке рішення оголосив президент країни Еммануель Макрон. В Італії відповідне рішення прийняла фармацевтична компанія AIFA.

До цього аналогічні рішення приймалися в Нідерландах, Ірландії, Данії, Норвегії, Ісландії. Італія і Австрія вирішили не використовувати окремі партії препарату.

Зокрема, Нідерланди вирішили припинити використовувати AstraZeneca на два тижні. Рішення було пов'язано з отриманням повідомлень про серйозні, рідкісні ознаки утворення тромбозів і зниження кількості тромбоцитів у дорослих у віці до 50 років. У Нідерландах, однак, зараз не відомо про подібні випадки.

Аналогічно вчинила Ірландія — в країні вирішили відмовитися від застосування препарату задля обережності. Дорадчий орган країни з вакцин рекомендував "тимчасово відкласти" введення цієї вакцини, хоча ніяких доказів того, що саме вона викликала утворення тромбів, немає.

Нагадаємо, Данія, Норвегія, Естонія, Італія, Ісландія, Австрія, Латвія, Литва і Люксембург частково або повністю припинили використання вакцини від коронавірусу AstraZeneca. Пізніше до них приєдналися Болгарія, Румунія і Таїланд. Причина — отримані повідомлення про те, що вакцинація нібито викликає побічні ефекти у вигляді утворення тромбів і важких порушень згортання крові.

Крім цього, минулого тижня влада Південної Кореї почала розслідувати смерть двох людей, які померли протягом кількох днів після імунізації вакциною від AstraZeneca. Водночас у Німеччині вакцина AstraZeneca тепер рекомендована і для літніх.