Ирландия "на всякий случай" отказывается от вакцины AstraZeneca из-за сообщений о тромбах

Решение было принято после сообщений о побочных эффектах вакцинации у норвежцев. Никаких доказательств связи их появления с введением препарата пока нет, но прививки AstraZeneca остановили уже в десятке европейских стран.

В целях предосторожности Ирландия решила приостановить использование вакцины Oxford/AstraZeneca в качестве меры предосторожности после сообщений о тромбах у людей, которым ее ввели, поступающих из Норвегии. Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщает The Guardian.

Консультативный орган страны по вакцинам рекомендовал "временно отложить" введение этой вакцины с немедленным вступлением в силу, хотя никаких доказательств того, что именно вакцина AstraZeneca вызывала образование тромбов.

Первые сообщения о тромбозе после прививки AstraZeneca начали поступать из Австрии и вызвали волну беспокойства. В результате целый ряд стран Европейского союза (ЕС) приостановил ее использование, ожидая результатов расследования.

Перед приостановкой вакцинации AstraZeneca Ирландия процитировала отчет о смерти и трех госпитализациях в Норвегии.

"После новой информации, полученной от Норвежского агентства по лекарственным средствам в субботу вечером… и после обсуждения с Управлением по регулированию продуктов медицинского назначения (HPRA), Национальный консультативный комитет по иммунизации (NIAC) рекомендовал временно отложить введение вакцины Covid-19 AstraZeneca сегодня утром, в воскресенье, 14 марта", — сказал представитель NIAC.

До этого агентство Norwegian Medicines Agencys сообщило, что у четырех человек в возрасте до 50 лет, перенесших инъекцию AstraZeneca, снизилось количество тромбоцитов в крови. В связи с этим агентство рекомендовало всем людям в возрасте до 50 лет, которые получили вакцину и у кого в течение трех дней после прививки ухудшается самочувствие в сочетании с появлением синих пятен на коже, проконсультироваться с врачом.

"Подобные инциденты были зарегистрированы в других европейских странах, и Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рассматривает возможность связи с вакцинами против коронавируса. Пока никаких выводов сделано не было", — говорится в сообщении.

Примечательно, что AstraZeneca составляет почти 20% от 570 000 прививок, сделанных в Ирландии, в основном медицинским работникам, поскольку ее использование изначально не рекомендовалось лицам старше 70 лет.

При этом, по данным Управления по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения в Великобритании, миллионы людей уже получили инъекцию AstraZeneca без каких-либо серьезных побочных эффектов.

Напомним, Дания, Норвегия, Эстония, Италия, Исландия, Австрия, Латвия, Литва и Люксембург частично или полностью приостановили использование вакцины от коронавируса AstraZeneca. Позже к ним присоединились Болгария, Румыния и Таиланд. Причина — поступившие сообщения о том, что вакцинация якобы вызывает побочные эффекты в виде образования тромбов и тяжелых нарушений свертываемости крови.

Помимо этого, на прошлой неделе власти Южной Кореи начали расследовать смерть двух человек, которые скончались в течение нескольких дней после иммунизации вакциной от AstraZeneca.

В то же время в Германии вакцина AstraZeneca теперь рекомендована и для пожилых.