Ірландія "про всяк випадок" відмовляється від вакцини AstraZeneca через повідомлення про тромби

Рішення було прийняте після повідомлень про побічні ефекти вакцинації у норвежців. Ніяких доказів зв'язку їх появи з введенням препарату поки немає, але щеплення AstraZeneca зупинили вже в десятці європейських країн.

З метою обережності Ірландія вирішила призупинити використання вакцини Oxford/AstraZeneca в якості запобіжного заходу після повідомлень про тромбах у людей, яким її ввели, що надходять з Норвегії. Про це в неділю, 14 березня, повідомляє The Guardian.

Дорадчий орган країни по вакцинам рекомендував "тимчасово відкласти" введення цієї вакцини з негайним вступом в силу, хоча ніяких доказів того, що саме вакцина AstraZeneca викликала утворення тромбів, немає.

Перші повідомлення про тромбоз після щеплення AstraZeneca почали надходити з Австрії і викликали хвилю занепокоєння. Внаслідок цілий ряд країн Європейського союзу (ЄС) припинив її використання, чекаючи на результати розслідування.

Перед припиненням вакцинації AstraZeneca Ірландія процитувала звіт про смерть і трьох госпитализациях в Норвегії.

"Після нової інформації, отриманої від Норвезького агентства з лікарських засобів в суботу ввечері... і після обговорення з Управлінням з регулювання продуктів медичного призначення (HPRA), Національний консультативний комітет з імунізації (NIAC) рекомендував тимчасово відкласти введення вакцини Covid-19 AstraZeneca сьогодні вранці, в неділю, 14 березня", — сказав представник NIAC.

До цього агентство Norwegian Medicines Agencys повідомило, що у чотирьох осіб у віці до 50 років, які перенесли ін'єкцію AstraZeneca, знизилася кількість тромбоцитів в крові. У зв'язку з цим агентство рекомендувало всім людям у віці до 50 років, які отримали вакцину і у кого протягом трьох днів після щеплення погіршується самопочуття в поєднанні з появою синіх плям на шкірі, проконсультуватися з лікарем.

"Подібні інциденти були зареєстровані в інших європейських країнах, а також Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) розглядає можливість зв'язку з вакцинами проти коронавируса. Поки ніяких висновків зроблено не було", — йдеться в повідомленні.

Слід зазначити, що AstraZeneca становить майже 20% від 570 000 щеплень, зроблених в Ірландії, в основному медичним працівникам, оскільки її використання з самого початку не рекомендувалося особам старше 70 років.

При цьому, за даними Управління з регулювання лікарських засобів і товарів медичного призначення в Великобританії, мільйони людей уже отримали ін'єкцію AstraZeneca без будь-яких серйозних побічних ефектів.

Нагадаємо, Данія, Норвегія, Естонія, Італія, Ісландія, Австрія, Латвія, Литва і Люксембург частково або повністю припинили використання вакцини від коронавируса AstraZeneca. Пізніше до них приєдналися Болгарія, Румунія і Таїланд. Причина — надійшли повідомлення про те, що вакцинація нібито викликає побічні ефекти у вигляді утворення тромбів і важких порушень згортання крові.

Крім цього, минулого тижня влада Південної Кореї почали розслідувати смерть двох людей, які померли протягом кількох днів після імунізації вакциною від AstraZeneca.

У той же час в Німеччині вакцина AstraZeneca тепер рекомендована і для літніх.