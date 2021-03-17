Ляшко: проміжок між дозами вакциною AstraZeneca збільшений до 90 днів

Раніше другу дозу вакцини можна було вводити через 28 днів.

Часовий проміжок між щепленнями вакциною від коронавірусу AstraZeneca збільшений з 28 до 90 днів.

Про це заявив Фокусу головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"За рекомендаціями Національної технічної групи експертів Міністерство охорони здоров'я збільшило інтервал між щепленнями імунобіологічним препаратом CoviShield із 28 днів до 90 днів", — сказав він.

За його словами, таке рішення не суперечить інструкції виробника, яка передбачає інтервал 4-12 тижнів.

Зазначається, що дискусія про збільшення інтервалу почалася після того, як 6 березня 2021 року в журналі The Lancet була опублікована стаття про ефективність однодозної схеми вакцинації з введенням другої, ревакцінальної дози, через 12 тижнів.

Раніше за проміжними результатами чотирьох рандомізованих контрольованих досліджень, проведених у Бразилії, Південній Африці та Великобританії, для швидкого досягнення максимальної користі для здоров'я уряд Британії ухвалив політику введення якомога більшої кількості перших доз і відтермінування другої дози вакцини ChAdOx1 nCoV-19 до 12 тижнів після введення першої дози.

За словами Ляшка, під час аналізу даних клінічних досліджень ефективність вакцини після одноразової стандартної дози склала 76,0% із 22 по 90 день, і рівень антитіл зберігався протягом цього періоду з мінімальним зниженням.

Підтримуючи стратегію імунізації з великим інтервалом, ефективність вакцини була істотно вищою — 81,3% після двох стандартних доз, що вводяться з інтервалом 12 тижнів або довше.

Зрештою збільшити до 12 тижнів інтервали між першою і другою дозою рекомендували в Канаді, Німеччині та Франції.

"З огляду на позицію НТГЕІ (Національна технічна група експертів із питань імунопрофілактики, — ред.) та результати міжнародних досліджень оперативним штабом МОЗ було ухвалене рішення, що для досягнення максимального рівня імунного захисту вакцини від Oxford/AstraZeneca, виробництва Serum Institute of India та SK Bioscience, доцільно збільшити початковий інтервал між дозами", — сказав Ляшко.

Також, за його словами, впровадження цієї рекомендації НТГЕІ вимагатиме від МОЗ незначного коригування підходів до проведення вакцинальної кампанії на перших етапах. Вже сьогодні (17 березня) запланована селекторна нарада з регіонами для роз'яснення деталей впровадження зазначеної рекомендації.

Раніше Ляшко заявив, що відмова деяких країн від використання вакцин проти COVID-19 не вплине на сертифікацію препаратів.

Зі свого боку, британський виробник вакцини AstraZeneca заявляє, що після аналізу даних безпеки, вони не зафіксували підвищення ризику утворення тромбів. Виробник заявляє, що ризик утворення тромбів у крові серед вакцинованих навіть нижчий, ніж середній рівень у населення в цілому.

Крім того, заступник глави фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Олександр Корнієнко повідомляв, що Україні поки що не слід відмовлятися від вакцини Covishield, яка була проведена за ліцензією AstraZeneca. За його словами, у країні на сьогоднішній день не було зроблено достатньої кількості щеплень, "щоб робити якісь висновки" щодо якості вакцини.