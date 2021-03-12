"Доказательств нет", - в AstraZeneca отрицают образование тромбов из-за их вакцины

В компании заявляют, что среди тех, кто привился их препаратом, риск образования тромбов даже ниже, чем в среднем у населения.

Британский производитель вакцины AstraZeneca заявляет, что после анализа данных безопасности, они не выявили повышения риска образования тромбов. Об этом сообщает CNN.

"Анализ наших данных о безопасности, состоящий из более чем 10 миллионов записей, не показал никаких доказательств повышенного риска тромбоэмболии легочной артерии или тромбоза глубоких вен в какой-либо определенной возрастной группе, поле, партии или в какой-либо конкретной стране с вакциной COVID-19 AstraZeneca", — заявили в компании.

Производитель заявляет, что риск образования тромб в крови среди вакцинированных даже ниже, чем средний уровень у населения в целом.

Напомним, уже 12 стран мира приостановило использование вакцины AstraZeneca. В Австрии, Нидерландах и Италии зафиксировано несколько случаев образования тромб у пациентов, которым кололи вакцину AstraZeneca. Как минимум 4 человека погибло. Однако прямой связи между осложнениями у привитых и вакцинацией на данный момент не установлено.

Сегодня (12 марта) о своем решении приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca заявила Болгария, Румыния и Таиланд. Пока не будет результатов расследование смертей в Австрии, эти страны колоть британскую вакцину не будут.

В Южной Корее ведется расследование смерти двух человек после вакцинации препаратом AstraZeneca. А Европейское агентство по лекарственным средствам заявляет, что британская вакцина не повышает риска образования тромбов.

Фокус разбирался, что не так с британской вакциной от коронавируса, и почему еще рано делать выводы о том, опасна ли вакцина.