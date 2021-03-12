"Доказів немає", — в AstraZeneca заперечують утворення тромбів через їх вакцину

У компанії заявляють, що серед тих, хто прищепився їх препаратом, ризик утворення тромбів навіть нижчий, ніж в середньому у населення.

Британський виробник вакцини AstraZeneca заявляє, що після аналізу даних безпеки, вони не виявили підвищення ризику утворення тромбів. Про це повідомляє CNN.

"Аналіз наших даних про безпеку, що складається з більш ніж 10 мільйонів записів, не показав ніяких доказів підвищеного ризику тромбоемболії легеневої артерії або тромбозу глибоких вен у будь-якої певної вікової групи, поля, партії або в будь-якої конкретної країни з вакциною COVID-19 AstraZeneca", — заявили в компанії.

Виробник заявляє, що ризик утворення тромб в крові серед вакцинованих навіть нижчий, ніж середній рівень у населення загалом.

Нагадаємо, вже 12 країн світу призупинило використання вакцини AstraZeneca. В Австрії, Нідерландах та Італії зафіксовано кілька випадків утворення тромб у пацієнтів, яким кололи вакцину AstraZeneca. Як мінімум 4 людини загинуло. Однак прямого зв'язку між ускладненнями у щеплених і вакцинацією зараз не встановлено.

Сьогодні (12 березня) про своє рішення призупинити вакцинацію препаратом AstraZeneca заявила Болгарія, Румунія і Таїланд. Поки не буде результатів розслідування смертей в Австрії, ці країни колоти британську вакцину не будуть.

У Південній Кореї ведеться розслідування смерті двох людей після вакцинації препаратом AstraZeneca. А Європейське агентство з лікарських засобів заявляє, що британська вакцина не підвищує ризику утворення тромбів.

Фокус розбирався, що не так з британською вакциною від коронавірусу, і чому ще рано робити висновки про те, чи небезпечна вакцина.