Подождем до понедельника. Почему рано делать выводы о том, опасна ли вакцина AstraZeneca

9 европейских стран временно отказались от прививок вакциной AstraZeneca после информации о том, что препарат может способствовать образованию тромбов. Станет ли Украина десятой? Скорее, нет.

Фокус поинтересовался мнением специалистов о том, повлияют ли новости из Европы на украинскую кампанию по вакцинации, и расспросил, как вакцинированному определить, что с ним что-то не в порядке.

Министерство здравоохранения Дании считает, что вакцина AstraZeneca может провоцировать образование тромбов у сделавших прививку. Власти страны не сообщают, сколько жалоб от населения они получили, но Европейское агентство лекарственных средств уже начало соответствующую проверку. В связи с этим в Дании на две недели приостановили вакцинацию препаратом. Аналогичное решение также приняли в Норвегии и Италии. Ранее от AstraZeneca временно отказались Австрия, Эстония, Литва, Латвия и Люксембург.

В чем причина тревоги?

7 марта, Австрия. Прекращено использование одной конкретной партии вакцины AstraZeneca. Причина — один случай развития тромбоэмболии легочной артерии и одна смерть от нарушения свертываемости крови. В обоих случаях речь идет о женщинах среднего возраста, их привили вакциной из одной партии. Всего в этой поставке 1 миллион доз, они были направлены в 17 стран Европы. Следом за Австрией от вакцины из этой партии отказались Эстония, Латвия. Литва и Люксембург. Эстонские медики сочли нужным предупредить граждан о том, что вакцина AstraZeneca не рекомендована людям с высоким риском тромбоза.

11 марта, Италия. Применение AstraZeneca приостановлено из-за смерти 43-летнего мужчины на следующий день после прививки. Причиной смерти назвали остановку сердца, есть ли связь с вакцинацией — пока не известно.

В этот же день сообщение о "послепрививочном" тромбозе поступило из Нидерландов — но там вакцинацию останавливать не стали. Центр побочных эффектов Lareb отмечает, что диагноз еще не подтвержден, а госпитализация пациенту не потребовалась.

Великобритания пока невозмутима: Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании (MHRA) не видит причин останавливать вакцинацию и отмечает, что "тромбы могут появляться естественным путем" и это довольно распространенное явление. В Великобритании на сегодня использовано более 11 млн доз вакцины от коронавируса, вакцинация продолжается согласно графику.

В стандартных списках побочных эффектов, которые могут отмечаться после вакцинации AstraZeneca, нет пунктов "образование тромбов" или "проблемы со свертываемостью крови". Однако именно эти диагнозы все чаще стали появляться в новостях о ходе вакцинации в разных странах. Речь не только о госпитализации — и после того, как стало известно о нескольких случаях летального исхода (одна женщина умерла в Дании, две — в Австрии, два человека после прививки скончались на Сицилии) — вакцину AstraZeneca решено было отложить в сторону. По крайней, мере, определенные ее партии.

Стоит ли беспокоиться Украине?

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в комментарии Фокусу подчеркивает, что говорить о каких-то радикальных проблемах с AstraZeneca неверно: "Я более чем уверен, — говорит Ляшко, — что новости, особенно непроверенные и поданные как сенсация, могут влиять на ход программы иммунопрофилактики как в Украине и Европейском Союзе, так и в мире в целом. Неправильно интерпретированные факты о приостановке использования какой-то определенной серии или определенной упаковки приводят к тому, что это раскручивается как информация о том, что чуть ли не все страны приостановили вакцинацию одним продуктом".

[ + – ] Виктор Ляшко, главный санитарный врач Украины Фото: upmp.news

Почему не стоит беспокоиться Украине? Виктор Ляшко поясняет, что общая система оповещения работает четко, и если бы выяснилось, что вакцина несет угрозы здоровью, украинских медиков об этом оперативно оповестили бы. "Существует такая глобальная система фармаконаблюдения, — говорит Виктор Ляшко, — куда передают всю информацию с мест. Если бы где-то возникли серьезные неблагоприятные последствия иммунизации препаратом, который используется в разных странах, то нам бы сообщили через Всемирную организацию здравоохранения, через общую систему оповещения о выявлении побочных эффектов, которые не были предусмотрены в инструкции производителя, или их намного больше, чем это обозначил производитель".

На данный момент, констатирует главный санитарный врач, таких сведений от ВОЗ или иных международных медицинских организаций не поступало, а украинская система здравоохранения также не выявила серьезных неблагоприятных последствий иммунизации.

Европа перестраховывается?

Возможно. На сегодня вакциной AstraZeneca привиты примерно 5 миллионов жителей Европы, а образование тромбов обнаружено у 30 человек. И все же это, считают европейские медики, повод остановиться и проанализировать ситуацию.

Виктор Ляшко поясняет: то, что случаи тромбоза (возможно, связанного с вакцинацией) достаточно редки, не причина их игнорировать.

"Каждый такой случай должен рассматриваться, — говорит главный санитарный врач. — Это касается не только иммунобиологических препаратов, это касается всех лекарственных средств. По системе фармаконаблюдения четко предусмотрены действия государственных регуляторных органов относительно поведения по использованию того или иного медицинского препарата. И есть случаи, когда использование препаратов действительно прекращают".

Потенциально опасный

Ольга Кобевко, врач-инфекционист Черновицкой областной больницы, считает, что эта информация может повлиять на вакцинальную кампанию в Украине. Но, по её словам, это произойдёт лишь в том случае, если вред от вакцины официально подтвердят с помощью исследований. "Если такие исследования будут, если вероятность появления тромбов действительно есть, то вакцинирование [препаратом AstraZeneca] должно быть везде приостановлено", — подчеркивает она.

При этом, как объясняет врач, то, что в Украине используют индийскую вакцину CoviShield, изготовленную по лицензии AstraZeneca, а не оригинальный препарат, в этом случае не имеет значения. Если компания выдает лицензию на изготовление вакцины, то ее состав должен полностью соответствовать оригинальному продукту.

"Это обязательно, так как речь идет об авторитете компании, — подчеркивает Кобевко. — Oxford не позволит, чтобы состав [вакцины] по его лицензии отличался от оригинала".

Инфекционист уверена, что уже через несколько дней станет известно, является ли информация об опасности препарата достоверной или нет.

[ + – ] Ольга Кобевко, врач-инфекционист Черновицкой областной больницы Фото: chas.news

"Вакцинировалась, проблем нет"

Сама Ольга Кобевко получила вакцину две недели назад. "Никаких опасных признаков у себя за это время я не заметила. У меня на руках есть анализы крови, но негативных нарушений не обнаружено", — говорит врач.

Инфекционист напоминает, что вакцинирование от коронавируса, как и любая другая прививка, может сопровождаться рядом побочных эффектов: высокой температурой, слабостью, покраснением места инъекции.

"Это обычные реакции, которые у одних людей бывают, а у других – нет", — комментирует она. Она уточняет, что после прививки человеку в любом случае надо обратиться к своему семейному врачу, чтобы он мог отслеживать состояние пациента. Беспокоиться стоит лишь при возникновении каких-то нестандартных симптомов или в том случае, если человек действительно чувствует себя очень плохо. Тогда нужно вызвать скорую помощь.

Как рассказывает Кобевко, после начала кампании по вакцинации медики создали собственную группу в интернете, чтобы обмениваться информацией о самочувствии после прививки.

"Каждый участник пишет о своей симптоматике. Больше трех дней температура ни у кого не держится, и только у одной девушки температура поднялась выше 38 градусов", — говорит врач. Если же у человека, который вакцинировался, высокая температура держится больше трёх дней, то это уже повод обратиться за консультацией к медикам.

Инфекционист напоминает, что вакцинирование от коронавируса может сопровождаться рядом побочных эффектов: высокой температурой, слабостью, покраснением места инъекции

Для справки

Векторная вакцина AZD1222 разработана в лабораториях британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca в кооперации с учеными Оксфордского университета. Вакцина содержит ослабленный безобидный вирус и ген коронавируса нового типа. Вакцина AstraZeneca занимает первое место по числу одобрений со стороны регуляторов.

О том, что ситуация с распространением коронавируса переросла в пандемию, Всемирная организация здравоохранения объявила ровно год назад. Первые сообщения о новом, тяжело протекающем заболевании, стали поступать из Китая в конце января 2020 года. В середине февраля 2020 коронавирус обнаружили в Европе. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, к настоящему времени в мире 118 млн человек заболели Covid-19, скончались — более 2,6 млн человек.