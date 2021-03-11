Подождем до понедельника. Почему рано делать выводы о том, опасна ли вакцина AstraZeneca
9 европейских стран временно отказались от прививок вакциной AstraZeneca после информации о том, что препарат может способствовать образованию тромбов. Станет ли Украина десятой? Скорее, нет.
Фокус поинтересовался мнением специалистов о том, повлияют ли новости из Европы на украинскую кампанию по вакцинации, и расспросил, как вакцинированному определить, что с ним что-то не в порядке.
Министерство здравоохранения Дании считает, что вакцина AstraZeneca может провоцировать образование тромбов у сделавших прививку. Власти страны не сообщают, сколько жалоб от населения они получили, но Европейское агентство лекарственных средств уже начало соответствующую проверку. В связи с этим в Дании на две недели приостановили вакцинацию препаратом. Аналогичное решение также приняли в Норвегии и Италии. Ранее от AstraZeneca временно отказались Австрия, Эстония, Литва, Латвия и Люксембург.
В чем причина тревоги?
7 марта, Австрия. Прекращено использование одной конкретной партии вакцины AstraZeneca. Причина — один случай развития тромбоэмболии легочной артерии и одна смерть от нарушения свертываемости крови. В обоих случаях речь идет о женщинах среднего возраста, их привили вакциной из одной партии. Всего в этой поставке 1 миллион доз, они были направлены в 17 стран Европы. Следом за Австрией от вакцины из этой партии отказались Эстония, Латвия. Литва и Люксембург. Эстонские медики сочли нужным предупредить граждан о том, что вакцина AstraZeneca не рекомендована людям с высоким риском тромбоза.
11 марта, Италия. Применение AstraZeneca приостановлено из-за смерти 43-летнего мужчины на следующий день после прививки. Причиной смерти назвали остановку сердца, есть ли связь с вакцинацией — пока не известно.
В этот же день сообщение о "послепрививочном" тромбозе поступило из Нидерландов — но там вакцинацию останавливать не стали. Центр побочных эффектов Lareb отмечает, что диагноз еще не подтвержден, а госпитализация пациенту не потребовалась.
Великобритания пока невозмутима: Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании (MHRA) не видит причин останавливать вакцинацию и отмечает, что "тромбы могут появляться естественным путем" и это довольно распространенное явление. В Великобритании на сегодня использовано более 11 млн доз вакцины от коронавируса, вакцинация продолжается согласно графику.
В стандартных списках побочных эффектов, которые могут отмечаться после вакцинации AstraZeneca, нет пунктов "образование тромбов" или "проблемы со свертываемостью крови". Однако именно эти диагнозы все чаще стали появляться в новостях о ходе вакцинации в разных странах. Речь не только о госпитализации — и после того, как стало известно о нескольких случаях летального исхода (одна женщина умерла в Дании, две — в Австрии, два человека после прививки скончались на Сицилии) — вакцину AstraZeneca решено было отложить в сторону. По крайней, мере, определенные ее партии.
Стоит ли беспокоиться Украине?
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в комментарии Фокусу подчеркивает, что говорить о каких-то радикальных проблемах с AstraZeneca неверно: "Я более чем уверен, — говорит Ляшко, — что новости, особенно непроверенные и поданные как сенсация, могут влиять на ход программы иммунопрофилактики как в Украине и Европейском Союзе, так и в мире в целом. Неправильно интерпретированные факты о приостановке использования какой-то определенной серии или определенной упаковки приводят к тому, что это раскручивается как информация о том, что чуть ли не все страны приостановили вакцинацию одним продуктом".
Почему не стоит беспокоиться Украине? Виктор Ляшко поясняет, что общая система оповещения работает четко, и если бы выяснилось, что вакцина несет угрозы здоровью, украинских медиков об этом оперативно оповестили бы. "Существует такая глобальная система фармаконаблюдения, — говорит Виктор Ляшко, — куда передают всю информацию с мест. Если бы где-то возникли серьезные неблагоприятные последствия иммунизации препаратом, который используется в разных странах, то нам бы сообщили через Всемирную организацию здравоохранения, через общую систему оповещения о выявлении побочных эффектов, которые не были предусмотрены в инструкции производителя, или их намного больше, чем это обозначил производитель".
На данный момент, констатирует главный санитарный врач, таких сведений от ВОЗ или иных международных медицинских организаций не поступало, а украинская система здравоохранения также не выявила серьезных неблагоприятных последствий иммунизации.
Европа перестраховывается?
Возможно. На сегодня вакциной AstraZeneca привиты примерно 5 миллионов жителей Европы, а образование тромбов обнаружено у 30 человек. И все же это, считают европейские медики, повод остановиться и проанализировать ситуацию.
Виктор Ляшко поясняет: то, что случаи тромбоза (возможно, связанного с вакцинацией) достаточно редки, не причина их игнорировать.
"Каждый такой случай должен рассматриваться, — говорит главный санитарный врач. — Это касается не только иммунобиологических препаратов, это касается всех лекарственных средств. По системе фармаконаблюдения четко предусмотрены действия государственных регуляторных органов относительно поведения по использованию того или иного медицинского препарата. И есть случаи, когда использование препаратов действительно прекращают".
Потенциально опасный
Ольга Кобевко, врач-инфекционист Черновицкой областной больницы, считает, что эта информация может повлиять на вакцинальную кампанию в Украине. Но, по её словам, это произойдёт лишь в том случае, если вред от вакцины официально подтвердят с помощью исследований. "Если такие исследования будут, если вероятность появления тромбов действительно есть, то вакцинирование [препаратом AstraZeneca] должно быть везде приостановлено", — подчеркивает она.
При этом, как объясняет врач, то, что в Украине используют индийскую вакцину CoviShield, изготовленную по лицензии AstraZeneca, а не оригинальный препарат, в этом случае не имеет значения. Если компания выдает лицензию на изготовление вакцины, то ее состав должен полностью соответствовать оригинальному продукту.
"Это обязательно, так как речь идет об авторитете компании, — подчеркивает Кобевко. — Oxford не позволит, чтобы состав [вакцины] по его лицензии отличался от оригинала".
Инфекционист уверена, что уже через несколько дней станет известно, является ли информация об опасности препарата достоверной или нет.
"Вакцинировалась, проблем нет"
Сама Ольга Кобевко получила вакцину две недели назад. "Никаких опасных признаков у себя за это время я не заметила. У меня на руках есть анализы крови, но негативных нарушений не обнаружено", — говорит врач.
Инфекционист напоминает, что вакцинирование от коронавируса, как и любая другая прививка, может сопровождаться рядом побочных эффектов: высокой температурой, слабостью, покраснением места инъекции.
"Это обычные реакции, которые у одних людей бывают, а у других – нет", — комментирует она. Она уточняет, что после прививки человеку в любом случае надо обратиться к своему семейному врачу, чтобы он мог отслеживать состояние пациента. Беспокоиться стоит лишь при возникновении каких-то нестандартных симптомов или в том случае, если человек действительно чувствует себя очень плохо. Тогда нужно вызвать скорую помощь.
Как рассказывает Кобевко, после начала кампании по вакцинации медики создали собственную группу в интернете, чтобы обмениваться информацией о самочувствии после прививки.
"Каждый участник пишет о своей симптоматике. Больше трех дней температура ни у кого не держится, и только у одной девушки температура поднялась выше 38 градусов", — говорит врач. Если же у человека, который вакцинировался, высокая температура держится больше трёх дней, то это уже повод обратиться за консультацией к медикам.
Инфекционист напоминает, что вакцинирование от коронавируса может сопровождаться рядом побочных эффектов: высокой температурой, слабостью, покраснением места инъекции
Для справки
Векторная вакцина AZD1222 разработана в лабораториях британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca в кооперации с учеными Оксфордского университета. Вакцина содержит ослабленный безобидный вирус и ген коронавируса нового типа. Вакцина AstraZeneca занимает первое место по числу одобрений со стороны регуляторов.
О том, что ситуация с распространением коронавируса переросла в пандемию, Всемирная организация здравоохранения объявила ровно год назад. Первые сообщения о новом, тяжело протекающем заболевании, стали поступать из Китая в конце января 2020 года. В середине февраля 2020 коронавирус обнаружили в Европе. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, к настоящему времени в мире 118 млн человек заболели Covid-19, скончались — более 2,6 млн человек.