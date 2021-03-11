Почекаємо до понеділка. Чому рано робити висновки про те, чи небезпечна вакцина AstraZeneca

9 європейських країн тимчасово відмовилися від щеплень вакциною AstraZeneca після інформації про те, що препарат може сприяти утворенню тромбів. Чи стане Україна десятої? Скоріше ні.

Фокус поцікавився думкою фахівців про те, чи вплинуть новини з Європи на українську кампанію з вакцинації, і розпитав, як вакцинованому визначити, що з ним щось не в порядку.

Міністерство охорони здоров'я Данії вважає, що вакцина AstraZeneca може провокувати утворення тромбів у тих, кому зробили щеплення. Влада країни не повідомляє, скільки скарг від населення вони отримали, але Європейське агентство лікарських засобів вже почало відповідну перевірку. Через це в Данії на два тижні призупинили вакцинацію препаратом. Аналогічне рішення також прийняли в Норвегії та Італії. Раніше від AstraZeneca тимчасово відмовилися Австрія, Естонія, Литва, Латвія і Люксембург.

У чому причина тривоги?

7 березня, Австрія. Припинено використання однієї конкретної партії вакцини AstraZeneca. Причина — один випадок розвитку тромбоемболії легеневої артерії та одна смерть від порушення згортання крові. В обох випадках йдеться про жінок середнього віку, їх прищепили вакциною з однієї партії. Всього в цій поставці 1 мільйон доз, вони були спрямовані в 17 країн Європи. Після Австрії від вакцини з цієї партії відмовилися Естонія, Латвія. Литва і Люксембург. Естонські медики вважали за потрібне попередити громадян про те, що вакцина AstraZeneca не рекомендована людям з високим ризиком тромбозу.

11 березня, Італія. Застосування AstraZeneca призупинено через смерть 43-річного чоловіка на наступний день після щеплення. Причиною смерті назвали зупинку серця, чи є зв'язок з вакцинацією — поки не відомо.

Того ж дня повідомлення про "післяпрививочний" тромбоз надійшло з Нідерландів — але там вакцинацію зупиняти не стали. Центр побічних ефектів Lareb зазначає, що діагноз ще не підтверджено, а госпіталізація пацієнта не знадобилася.

Великобританія поки незворушна: Управління з контролю лікарських засобів і виробів медичного призначення Великобританії (MHRA) не бачить причин зупиняти вакцинацію і зазначає, що "тромби можуть з'являтися природним шляхом" і це досить поширене явище. У Великобританії на сьогодні використано понад 11 млн доз вакцини від коронавірусу, вакцинація триває згідно з графіком.

У стандартних списках побічних ефектів, які можуть помічатися після вакцинації AstraZeneca, немає пунктів "утворення тромбів" або "проблеми зі згортанням крові". Однак саме ці діагнози все частіше стали з'являтися у новинах про хід вакцинації в різних країнах. Йдеться не тільки про госпіталізацію — і після того, як стало відомо про декілька випадків летального результату (одна жінка померла в Данії, дві — в Австрії, двоє людей після щеплення померли на Сицилії) — вакцину AstraZeneca вирішили відкласти в сторону. Принаймні певні її партії.

Чи варто турбуватися Україні?

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в коментарі Фокусу підкреслює, що говорити про якісь радикальні проблеми з AstraZeneca невірно: "Я більше ніж упевнений, — говорить Ляшко, — що новини, особливо неперевірені і подані як сенсація, можуть впливати на хід програми імунопрофілактики як в Україні та Європейському Союзі, так і в світі загалом. Неправильно інтерпретовані факти про припинення використання якоїсь певної серії або певної упаковки призводять до того, що це розкручується як інформація про те, що мало не всі країни призупинили вакцинацію одним продуктом".

[ + – ] Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України Фото: upmp.news

Чому не варто турбуватися Україні? Віктор Ляшко пояснює, що загальна система оповіщення працює чітко, і якби з'ясувалося, що вакцина несе загрози здоров'ю, українських медиків про це оперативно сповістили б. "Існує така глобальна система фармакоспостереження, — каже Віктор Ляшко, — куди передають всю інформацію з місць. Якби десь виникли серйозні несприятливі наслідки імунізації препаратом, який використовується в різних країнах, то нам би повідомили через Всесвітню організацію охорони здоров'я, через загальну систему оповіщення про виявлення побічних ефектів, які не були передбачені в інструкції виробника, або їх набагато більше, ніж це позначив виробник".

Зараз, констатує головний санітарний лікар, таких відомостей від ВООЗ чи інших міжнародних медичних організацій не надходило, а українська система охорони здоров'я також не виявила серйозних несприятливих наслідків імунізації.

Європа перестраховується?

Можливо. На сьогодні вакциною AstraZeneca щеплені приблизно 5 мільйонів жителів Європи, а утворення тромбів виявлено у 30 осіб. І все ж це, вважають європейські медики, привід зупинитися і проаналізувати ситуацію.

Віктор Ляшко пояснює: те, що випадки тромбозу (можливо, пов'язаного з вакцинацією) досить рідкісні, не причина їх ігнорувати.

"Кожен такий випадок має розглядатися, — каже головний санітарний лікар. — Це стосується не тільки імунобіологічних препаратів, це стосується всіх лікарських засобів. За системою фармакоспостереження чітко передбачені дії державних регуляторних органів щодо поведінки з використання того чи іншого медичного препарату. І є випадки, коли використання препаратів дійсно припиняють".

Потенційно небезпечний

Ольга Кобевко, лікар-інфекціоніст Чернівецької обласної лікарні, вважає, що ця інформація може вплинути на вакцинальну кампанію в Україні. Але, за її словами, це станеться лише у тому випадку, якщо шкоду від вакцини офіційно підтвердять за допомогою досліджень. "Якщо такі дослідження будуть, якщо ймовірність появи тромбів дійсно є, то вакцинацію [препаратом AstraZeneca] має бути всюди призупинено", — підкреслює вона.

При цьому, як пояснює лікар, те, що в Україні використовують індійську вакцину CoviShield, виготовлену за ліцензією AstraZeneca, а не оригінальний препарат, в цьому випадку не має значення. Якщо компанія видає ліцензію на виготовлення вакцини, то її склад повинен повністю відповідати оригінальному продукту.

"Це обов'язково, тому що йдеться про авторитет компанії, — підкреслює Кобевко. — Oxford не дозволить, щоб склад [вакцини] за його ліцензією відрізнявся від оригіналу".

Інфекціоніст впевнена, що вже через кілька днів стане відомо, чи є інформація про небезпеку препарату достовірною чи ні.

[ + – ] Ольга Кобевко, лікар-інфекціоніст Чернівецької обласної лікарні Фото: chas.news

"Вакцинувати, проблем немає"

Сама Ольга Кобевко отримала вакцину два тижні тому. "Ніяких небезпечних ознак у себе за цей час я не помітила. У мене на руках є аналізи крові, але негативних порушень не виявлено", — говорить лікар.

Інфекціоніст нагадує, що вакцинацію від коронавірусу, як і будь-яке інше щеплення, може супроводжуватися низкою побічних ефектів: високою температурою, слабкістю, почервонінням місця ін'єкції.

"Це звичайні реакції, які у одних людей бувають, а у інших — ні", — коментує вона. Вона уточнює, що після щеплення людині в будь-якому випадку треба звернутися до свого сімейного лікаря, щоб він міг відстежувати стан пацієнта. Турбуватися варто лише при виникненні якихось нестандартних симптомів або у тому випадку, якщо людина справді відчуває себе дуже погано. Тоді потрібно викликати швидку допомогу.

Як розповідає Кобевко, після початку кампанії з вакцинації медики створили власну групу в інтернеті, щоб обмінюватися інформацією про самопочуття після щеплення.

"Кожен учасник пише про свою симптоматику. Більше трьох днів температура ні у кого не тримається, і тільки в однієї дівчини температура піднялася вище 38 градусів", — говорить лікар. Якщо ж у людини, яка вакцинувалася, висока температура тримається більше трьох днів, то це вже привід звернутися за консультацією до медиків.

Інфекціоніст нагадує, що вакцинація від коронавірусу може супроводжуватися низкою побічних ефектів: високою температурою, слабкістю, почервонінням місця ін'єкції

Для довідки

Векторна вакцина AZD1222 розроблена в лабораторіях британсько-шведської фармацевтичної компанії AstraZeneca в кооперації з вченими Оксфордського університету. Вакцина містить ослаблений нешкідливий вірус і ген коронавірусу нового типу. Вакцина AstraZeneca займає перше місце за кількістю схвалень з боку регуляторів.

Про те, що ситуація з поширенням коронавірусу переросла в пандемію, Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила рівно рік тому. Перші повідомлення про нове захворювання, яке важко протікає, стали надходити з Китаю в кінці січня 2020 року. В середині лютого 2020 коронавірус виявили в Європі. Згідно зі статистикою Університету Джонса Хопкінса, до тепер у світі 118 млн осіб захворіли Covid-19, померли — понад 2,6 млн осіб.