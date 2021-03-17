Только треть украинцев готова вакцинироваться от коронавируса в ближайшее время, – опрос

Отношение к вакцинации практически не зависит от того, были ли рядом с респондентом случаи заболевания.

Треть украинцев (33%) готовы сделать прививки от COVID-19 в ближайшие месяцы, 61% – не готовы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Киевским международным институтом социологии" (КМИС).

Главной причиной нежелания делать прививки является недоверие к вакцине – об этом сказали 54% среди тех, кто не готов вакцинироваться. В том числе 38% заявили о недоверии к любым вакцинам, 6,2% сомневаются в качестве и безопасности вакцины, 5,7% не устраивает предлагаемая вакцина.

Среди тех, кто в принципе готов к вакцинации, но не будут делать этого, 7,3% заявили об отсутствии потребности в этом, 6,1% не будут прививаться по состоянию здоровья, 4,6% боятся непредсказуемых последствий, 3,4% – потому, что уже переболели и у них есть антитела.

[ + – ] Почему вы не готовы вакцинироваться? (% среди тех, кто не готов делать)

[ + – ] Готовы ли вы сделать прививки в ближайшие несколько месяцев?

16% украинцев считают, что риск заболеть COVID-19 у них в ближайшие шесть месяцев высокий, 39% – средний, 31% – низкий.

У 36% дома уже были или есть сейчас больные COVID-19. При этом отношение к вакцинации практически не зависит от того, были ли рядом с респондентом случаи заболевания. В КМИС делают вывод, что собственный опыт заболевания не побеждает предубеждение против вакцинации.

Опрос проводился 10–12 марта методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров среди 2014 респондентов старше 18 лет из всех регионов Украины, кроме временно неподконтрольных. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта) не превышает 2,4% для показателей, близких к 50% и 1,1% – для показателей, близких к 5%.

Напомним, временной промежуток между прививками вакциной от коронавируса AstraZeneca увеличен с 28 до 90 дней. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко. "По рекомендациям Национальной технической группы экспертов Министерство здравоохранения увеличило интервал между прививками иммунобиологическим препаратом CoviShield с 28 дней до 90 дней", – сказал он.

Производитель вакцины AstraZeneca заявляет, что после анализа данных безопасности, они не выявили повышения риска образования тромбов. Риск образования тромбов в крови среди вакцинированных даже ниже, чем средний уровень у населения в целом.

Заместитель главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александр Корниенко сказал, что Украине пока что не следует отказываться от вакцины CoviShield. По его словам, в стране на сегодняшний день не было сделано достаточного количество прививок, "чтобы делать какие-то выводы" относительно качества вакцины.