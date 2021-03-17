Лише третина українців готова вакцинуватися від коронавірусу найближчим часом, — опитування

Ставлення до вакцинації практично не залежить від того, чи були поруч з респондентом випадки захворювання.

Третина українців (33%) готові зробити щеплення від COVID-19 у найближчі місяці, 61% — не готові. Про це свідчать результати опитування, проведеного "Київським міжнародним інститутом соціології" (КМІС).

Головною причиною небажання робити щеплення є недовіра до вакцини — про це сказали 54% серед тих, хто не готовий вакцинуватися. Зокрема 38% заявили про недовіру до будь-яких вакцин, 6,2% сумніваються в якості та безпеці вакцини, 5,7% не влаштовує пропонована вакцина.

Серед тих, хто в принципі готовий до вакцинації, але не робитиме цього, 7,3% заявили про відсутність потреби у цьому, 6,1% не щеплюватимуться за станом здоров'я, 4,6% бояться непередбачуваних наслідків, 3,4% — тому, що вже перехворіли і у них є антитіла.

[ + – ] Чому ви не готові вакцинуватися? (% Серед тих, хто не готовий робити щеплення)

[ + – ] Чи готові ви зробити щеплення в найближчі кілька місяців?

16% українців вважають, що ризик захворіти COVID-19 у них в найближчі шість місяців високий, 39% — середній, 31% — низький.

У 36% вдома вже були або є зараз хворі COVID-19. При цьому ставлення до вакцинації практично не залежить від того, чи були поруч з респондентом випадки захворювання. У КМІС роблять висновок, що власний досвід захворювання не перемагає упередження проти вакцинації.

Опитування проводилося 10-12 березня методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів серед 2014 респондентів старше 18 років з усіх регіонів України, крім тимчасово непідконтрольних. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту) не перевищує 2,4% для показників, близьких до 50% і 1,1% — для показників, близьких до 5%.

Нагадаємо, часовий проміжок між щепленнями вакциною від коронавірусу AstraZeneca збільшений з 28 до 90 днів. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. "За рекомендаціями Національної технічної групи експертів Міністерство охорони здоров'я збільшило інтервал між щепленнями імунобіологічних препаратом CoviShield з 28 днів до 90 днів", — сказав він.

Виробник вакцини AstraZeneca заявляє, що після аналізу даних безпеки, вони не виявили підвищення ризику утворення тромбів. Ризик утворення тромбів у крові серед вакцинованих навіть нижчий, ніж середній рівень у населення загалом.

Заступник голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Олександр Корнієнко сказав, що Україні поки що не варто відмовлятися від вакцини CoviShield. За його словами, в країні на сьогодні не було зроблено достатнього кількість щеплень, "щоб робити якісь висновки" щодо якості вакцини.