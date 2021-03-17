Амбасадорка Великобританії в Україні вакцинувалася від коронавірусу

Вона повідомила, що зробила щеплення вакциною AstraZeneca, але не уточнила, яким її різновидом.

Мелінда Сіммонс, амбасадорка Великобританії в Україні, написала в Twitter, що вакцинувалася від коронавірусу. "Я прищепилася від COVID-19 вакциною AstraZeneca. Це було дуже швидко, ефективно, безпечно, і я майже не відчула цього. Вакцина від COVID — це вихід із пандемії", — повідомила вона.

Раніше, 3 березня Сіммонс написала в Twitter, що закуплена Україною вакцина CoviShield і вакцина Oxford-AstraZeneca AZD1222 є ідентичними. "Вакцини: фактчек. Вакцина від COVID-19 CoviShield та Oxford-AstraZeneca AZD1222 ідентичні. CoviShield — це ліцензійна назва AZD1222, виробленої в Індії. Припущення, що вакцини AZ/CoviShield, використовувані в Україні, відрізняються за формулою, категорично неправильні", — вважає амбасадорка.

Нагадаємо, тимчасовий проміжок між щепленнями вакциною від коронавірусу AstraZeneca збільшений з 28 до 90 днів. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"За рекомендаціями Національної технічної групи експертів Міністерство охорони здоров'я збільшило інтервал між щепленнями імунобіологічним препаратом CoviShield з 28 днів до 90 днів", — сказав він.

Виробник вакцини AstraZeneca заявляє, що після аналізу даних безпеки, вони не зафіксували підвищення ризику утворення тромбів. Ризик утворення тромбів у крові серед вакцинованих навіть нижчий, ніж середній рівень у населення в цілому.

Заступник глави фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Олександр Корнієнко сказав, що Україні поки що не слід відмовлятися від вакцини CoviShield. За його словами, у країні на сьогоднішній день не було зроблено достатньої кількість щеплень, "щоб робити якісь висновки" щодо якості вакцини.