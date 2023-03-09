"Україна не має іншого вибору": у Британії відреагували на масований обстріл 9 березня

За словами амбасадорки Великої Британії в Україні Мелінди Сіммонс, Росія має бути відкинута назад до українського державного кордону.

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У посольстві Великої Британії в Україні відреагували на ракетний обстріл РФ території України 9 березня. Про це повідомила пані посол Мелінда Сіммонс у своєму твітері.

"Друзі та колеги в Києві сьогодні вранці прокинулися від вибухів і тремтіння вікон. Все ще й близько не закінчилося, і Україна як і раніше не має іншого вибору, окрім як відштовхнути Росію назад до її кордонів", – написала вона.

Амбасадорка Великої Британії Мелінда Сіммонс очолює диппредставництво в Києві з 2019 року. Під час повномасштабного вторгнення РФ вона перебуває в українській столиці.

Раніше Сіммонс дорікала Києву в невиконанні оборонної реформи. Пані посол вважає, що Україна повинна істотно змінити Міноборони в питаннях оборонних закупівель і логістики та вводити європейські практики. Мелінда Сіммонс також оцінила шанси України на отримання ПДЧ в НАТО.

Командування ЗС РФ після поразки під Вугледаром постало перед дилемою, куди далі наступати в Україні. Про це 8 березня повідомила британська розвідка.За оцінками відомства, донедавна російське командування, ймовірно, розглядало Вугледарський напрямок як основний спосіб прориву лінії фронту, але після розгрому ЗС РФ під Вугледаром, розмірковую, чи піти повторно на штурм міста, чи зосередити увагу на Бахмуті і Кремінній.