Посол Британії дорікнула Україні в невиконанні оборонної реформи

Мелінда Сіммонс дала оцінку шансам України на отримання ПДЧ в НАТО

Посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс оцінила шанси України отримати План дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО в поточному році.

В інтерв'ю Європейської правді дипломат зазначила, що через "відставання" оборонної реформи отримання Україною ПДЧ у 2021 році навряд чи можливе.

За словами Сіммонс, отримання Україною в минулому році статусу партнера з розширеними можливостями говорить про те, що минулий рік "був дійсно хорошим".

"Але є питання, яке мене дещо непокоїть: це реформа оборонних інститутів. Вона, на перший погляд, менш помітна, але дуже важлива", — вважає посол.

Сіммонс вважає, що Україна повинна структурно змінювати своє оборонне відомство, а в питаннях оборонних закупівель і логістики вводити європейські практики.

"Я чула заяви Міноборони України про бажання отримати ПДЧ уже в цьому році, і мені цілком зрозуміла політична логіка таких заяв. Але якщо при цьому у вас відстає оборонна реформа — такий план не дає мені впевненості. Подумайте самі: ви тільки отримали EOP, він передбачає кілька конкретних змін, здійснення яких від вас чекають. А ви робите тільки меншу частину з них і кажете: "А тепер ми хочемо ПДЧ", — додала Мелінда Сіммонс.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль виділив найголовнішу умову, виконання якої забезпечить українцям вступ до НАТО. За словами прем'єра, під час нещодавньої зустрічі генсек НАТО Єнс Столтенберг дав важливий сигнал про те, що двері організації відкриті для України.

"Єдине і ключове питання сьогодні — це про перехід української армії до стандартів НАТО. Як тільки Україна буде готова підтвердити повний перехід, відразу постане питання про приєднання до НАТО", — заявив Шмигаль.

У свою чергу, генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що оновлена концепція НАТО буде націлена на стримування Росії і Китаю.

Зокрема, він сказав, що настав час оновити стратегічну концепцію НАТО для того, щоб відповідати на виклики сьогодення та проблеми, а також зміцнити зв'язок між Європою і Північною Америкою.

У той же час Столтенберг зазначив, що Брюссель готовий і до співпраці з Росією.

"Якщо Росія хоче зіткнення, ми готові. Якщо вона хоче співпрацювати, ми будемо раді", — сказав Столтенберг.