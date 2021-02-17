Нужно обновить концепцию НАТО для сдерживания РФ и Китая, – Столтенберг

Генсек ожидает, что новая концепция будет принята на предстоящем саммите НАТО в 2021 году.

НАТО нуждается в пересмотре стратегической концепции своей деятельности.

Такое мнение выразил генсек Альянса Йенс Столтенберг во время онлайн-пресс-конференции в рамках проведения встречи министров обороны стран-членов НАТО.

По его словам, обновленная концепция будет нацелена на сдерживание России и Китая.

В частности, он заявил, что настало время обновить стратегическую концепцию НАТО для того, чтобы отвечать на актуальные вызовы и проблемы, а также укрепить связь между Европой и Северной Америкой.

"В концепции от 2010 года мы говорили о стратегическом партнерстве с Россией, но с того времени мы видим агрессивные действия в отношении соседей и ситуация сильно изменилась. Поэтому нам нужно обновить концепцию, подтвердить наши ценности и укрепить связь Европы и Северной Америки", – заявил генсек НАТО.

По его мнению, НАТО должно стать площадкой политического диалога для противодействия России и Китаю.

"Нам необходимо расширять политический и практический диалог со всеми одинаково мыслящими с нами государствами по всему миру, чтобы противостоять тем, кто не разделяет наши ценности", – сказал Столтенберг, добавив, что речь идет РФ и Китае.

Столтенберг ожидает, что новая концепция будет принята на предстоящем саммите НАТО, который должен состояться в 2021 году.

Отметим, недавно Столтенберг заявил, что Альянс готов к конфронтации с Россией, если Москва хочет столкновения. Йенс Столтенберг также предложил увеличить финансирование военной подготовки в восточных районах, чтобы противодействовать России и Китаю.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам недавней встречи с Йенсом Столтенбергом заявил, что как только Украина перейдет на стандарты НАТО, сразу встанет вопрос о присоединении к Альянсу. По его мнению, позиция некоторых стран не помешает Украине войти в НАТО, когда она будет полностью к этому готова.