Вступление Украины в НАТО: Шмыгаль назвал ключевое условие и главного соперника

Украине придется догнать Грузию, чтобы полноценно вступить в Североатлантический альянс.

Премьер-министр Денис Шмыгаль выделил самое главное условие, выполнение которого обеспечит украинцам вступление в НАТО. Он рассказал подробности в интервью агентству "Укринформ". По словам премьера, во время недавней встречи Генсек НАТО Йенс Столтенберг дал важный сигнал о том, что двери организации открыты для Украины.

"Единственное и ключевой вопрос сегодня — это о переходе украинской армии к стандартам НАТО. Как только Украина будет готова подтвердить полный переход, сразу встанет вопрос о присоединении к НАТО", — заявил Денис Шмыгаль.

Как добавил глава Кабмина, в настоящее время три страны наиболее готовы к вступлению в План действий по членству в НАТО: Грузия, Молдова и Украина. Украинское правительство будет наставивать на параллельном курсе с Грузией, которая также ведет особенно активную работу в этом направлении. Украинская армия может догнать конкурентов, а для этого планиирует в 2021 году провести несколько совместных учений с НАТО и наглядно показать уровень подготовки.

Премьер подтвердил, что открытый вооруженный конфликт и оккупация территорий вызывают в НАТО бурные дискуссии и противоречия. По его мнению, позиция некоторых стран не помешает Украине войти в НАТО, когда она будет полностью к этому готова.

"Нам и нашим партнерам важно понимать, что армия, флот и Военно-воздушные силы Украины способны защитить наше государство с НАТО или без него, и высокие стандарты нашей армии позволяют нам сохранить суверенитет и территориальную целостность. Вот это вопрос номер один", — отметил Шмыгаль в интервью.

Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции с Денисом Шмыгалем заявил, что для вступления в Альянс Украине необходимо сосредоточиться на ключевых реформах. В частности, украинцам нужно доказать, что у них есть демократический и политический контроль на Вооруженными силами и структурами для обороны. Пока же страна остается партнером НАТО с расширенными возможностями.

17-18 февраля министры обороны НАТО проведут видеоконференцию для обсуждения дальнейшего пути организации. Йенс Столтенберг заявил, что потребует увеличить финансирование военных действий "на восточном фланге", а также улучшить обучение стран-партнеров.

"Китай и Россия находятся на острие авторитарного противодействия международному порядку, основанному на правилах", — отметил генеральный секретарь НАТО.