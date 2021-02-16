Вступ України в НАТО: Шмигаль назвав ключову умову і головного суперника

Україні доведеться наздогнати Грузію, щоб повноцінно вступити до Північноатлантичного альянсу.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль виділив найголовнішу умову, виконання якої забезпечить українцям вступ до НАТО. Він розповів подробиці в інтерв'ю агентству "Укрінформ". За словами прем'єра, під час нещодавньої зустрічі Генсек НАТО Єнс Столтенберг дав важливий сигнал про те, що двері організації відкриті для України.

"Єдине і ключове питання сьогодні — це про перехід української армії до стандартів НАТО. Як тільки Україна буде готова підтвердити повний перехід, відразу постане питання про приєднання до НАТО", — заявив Денис Шмигаль.

Як додав голова Кабміну, наразі три країни найбільш готові до вступу в План дій щодо членства в НАТО: Грузія, Молдова та Україна. Український уряд буде наполягати на паралельному курсі з Грузією, яка також веде особливо активну роботу в цьому напрямку. Українська армія може наздогнати конкурентів, а для цього планує у 2021 році провести кілька спільних навчань з НАТО і наочно показати рівень підготовки.

Прем'єр підтвердив, що відкритий збройний конфлікт і окупація територій викликають у НАТО бурхливі дискусії і протиріччя. На його думку, позиція деяких країн не перешкодить Україні увійти до НАТО, коли вона буде повністю до цього готова.

"Нам і нашим партнерам важливо розуміти, що армія, флот і Військово-повітряні сили України здатні захистити нашу державу з НАТО або без нього, і високі стандарти нашої армії дозволяють нам зберегти суверенітет і територіальну цілісність. Ось це питання номер один", — зазначив Шмигаль в інтерв'ю.

Раніше Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час прес-конференції з Денисом Шмигалем заявив, що для вступу в Альянс Україні необхідно зосередитися на ключових реформах. Зокрема, українцям потрібно довести, що в них є демократичний і політичний контроль над Збройними силами та структурами для оборони. Поки ж країна залишається партнером НАТО з розширеними можливостями.

17-18 лютого міністри оборони НАТО проведуть відеоконференцію для обговорення подальшого шляху організації. Єнс Столтенберг заявив, що вимагатиме збільшити фінансування військових дій "на східному фланзі", а також поліпшити навчання країн-партнерів.

"Китай і Росія на вістрі авторитарної протидії міжнародному порядку, заснованому на правилах", — зазначив генеральний секретар НАТО.