НАТО собирается открыть "новую главу" отношений с усиления обороны у границ России

Североатлантический альянс планирует лучше обучать войска стран-партнеров и усиливать их военный потенциал

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предлагает увеличить финансирование военной подготовки в восточных районах, чтобы противодействовать России и Китаю. Он рассказал о своих планах во время пресс-конференции в Брюсселе, передает официальный сайт организации.

17-18 февраля министры обороны стран-участников НАТО проведут видеоконференцию, на которой обсудят дальнейшее развитие Альянса и расширение присутствия в Альянсе. Йенс Столтенберг заверил, что подготовил для участников амбициозные предложения, которые помогут "начать новую главу" трансатлантических отношений. В первую очередь, генсек будет настаивать на увеличении финансирования основных мероприятий по сдерживанию и обороне.

"Это позволит поддержать развертывание сил союзников в наших боевых группах на восточном фланге альянса, развертывания воздушной полиции, морское развертывание и проведение учений", — подчеркнул Йенс Столтенберг и добавил, что увеличение расходов покажет готовность участников НАТО защищать своих союзников в случае военной угрозы.

Генеральный секретарь Альянса также выступает за лучшее обучение войск соседних стран-партнеров и наращивание их военного потенциала для профилактики конфликтов. Кроме того, Столтенберг задумался о более глобальных подходах для решения проблем с агрессорами.

"Китай и Россия находятся на острие авторитарного противодействия международному порядку, основанному на правилах. Поэтому мы должны расширять наш политический диалог и практическое сотрудничество с партнерами-единомышленниками", — отметил представитель Альянса.

Ранее Украина предложила НАТО пользоваться воздушным пространством над Севастопольским районом Крыма и Черным морем, такое предложение министр инфраструктуры Владислав Криклий озвучил во время переговоров в Брюсселе с заместителем Генсека НАТО Патриком Тернером. Согласно инициативе, в небе можно проводить полеты, операции, доставку войск. Таким образом Украина сможет поучаствовать в Программе по обмену данными о воздушном движении.