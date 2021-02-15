НАТО має намір відкрити "новий розділ" відносин з посилення оборони біля кордонів Росії

Північноатлантичний альянс планує краще навчати війська країн-партнерів та посилювати їх військовий потенціал.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пропонує збільшити фінансування військової підготовки у східних районах, щоб протидіяти Росії та Китаю. Він розповів про свої плани під час прес-конференції в Брюсселі, передає офіційний сайт організації.

17-18 лютого міністри оборони країн-учасників НАТО проведуть відеоконференцію, на якій обговорять подальший розвиток Альянсу і розширення присутності в Альянсі. Єнс Столтенберг запевнив, що підготував для учасників амбітні пропозиції, які допоможуть "почати новий розділ" трансатлантичних відносин. У першу чергу, генсек наполягатиме на збільшенні фінансування основних заходів щодо стримування і оборони.

"Це дозволить підтримати розгортання сил союзників у наших бойових групах на східному фланзі альянсу, розгортання повітряної поліції, морське розгортання та проведення навчань", — підкреслив Єнс Столтенберг і додав, що збільшення витрат покаже готовність учасників НАТО захищати своїх союзників у разі військової загрози.

Генеральний секретар Альянсу також виступає за краще навчання військ сусідніх країн-партнерів та нарощування їх можливостей профілактики конфліктів. Крім того, Столтенберг задумався про глобальніші підходи для вирішення проблем з агресорами.

"Китай та Росія знаходяться на вістрі авторитарної протидії міжнародному порядку, заснованому на правилах. Тому ми повинні розширювати наш політичний діалог і практичне співробітництво з партнерами-однодумцями", — зазначив представник Альянсу.

Раніше Україна запропонувала НАТО користуватися повітряним простором над Севастопольською районом Криму і Чорним морем, таку пропозицію міністр інфраструктури Владислав Криклій озвучив під час переговорів у Брюсселі із заступником Генсека НАТО Патріком Тернером. Згідно з ініціативою, в небі можна проводити польоти, операції, доправлення військ. Таким чином Україна зможе взяти участь у Програмі з обміну даними про повітряний рух.