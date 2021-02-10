Украина предложила НАТО использовать воздушное пространство над Симферополем для полетов

Министр инфраструктуры отметил, что Украина надеется на поддержку НАТО в мониторинге воздушной ситуации вдоль границы с РФ.

На сайте Министерства инфраструктуры появилось сообщение, согласно которому Украина предлагает НАТО использовать воздушное пространство над оккупированным Севастопольским районом Крыма и открытыми водами Черного моря для различных полетов, операций, транспортировки войск и другого.

С такой инициативой, в частности, выступил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время переговоров в Брюсселе с заместителем Генсека НАТО по вопросам оборонной политики Патриком Тернером 10 февраля 2021 года. Глава Мининфраструктуры подчеркнул, что Украина надеется на поддержку НАТО с мониторингом воздушной ситуации вдоль границы с Российской Федерацией.

"Украина придерживается выбранного курса на интеграцию в евроатлантические системы коллективной безопасности. Одним из важных направлений такой интеграции является участие Украины в Программе НАТО по обмену данными о воздушном движении. В современных условиях важно усиливать контроль гражданского воздушного движения и реагировать на кризисные ситуации в районе Черного моря и зоны АТО", — сказал Криклий.

Также стороны обсудили участие Минифраструктуры в подготовке проведения совместных учений Украина-НАТО в Черном море "Coherent Resilience 2021" и возможное сотрудничество сторон в отрасли кибернетики.

Напомним, 8 февраля 2021 года президент Владимир Зеленский утвердил доступ иностранных бойцов в Украину для участия в военных учениях. До этого сообщалось, что Украина завершила подготовку к украинского-американским командно-штабным учениям с привлечением войск "Rapid Trident – 2021". В них могут принять участие 6000 военных.