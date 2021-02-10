Україна запропонувала НАТО використовувати повітряний простір над Сімферополем для польотів

Міністр інфраструктури зауважив, що Україна сподівається на підтримку НАТО в моніторингу повітряної ситуації уздовж кордону з РФ.

На сайті Міністерства інфраструктури з'явилося повідомлення, згідно з яким Україна пропонує НАТО використовувати повітряний простір над окупованим Севастопольським районом Криму та відкритими водами Чорного моря для різних польотів, операцій, транспортування військ та іншого.

З такою ініціативою, зокрема, виступив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час переговорів у Брюсселі із заступником Генсека НАТО з питань оборонної політики Патріком Тернером 10 лютого 2021 року. Глава Мінінфраструктури підкреслив, що Україна сподівається на підтримку НАТО з моніторингом повітряної ситуації уздовж кордону з Російською Федерацією.

"Україна дотримується обраного курсу на інтеграцію до євроатлантичних систем колективної безпеки. Одним із важливих напрямів такої інтеграції є участь України в Програмі НАТО з обміну даними про повітряний рух. У сучасних умовах важливо посилювати контроль цивільного повітряного руху та реагувати на кризові ситуації в районі Чорного моря і зони АТО", — сказав Криклій.

Також сторони обговорили участь Мініфраструктури в підготовці проведення спільних навчань Україна-НАТО в Чорному морі "Coherent Resilience 2021" і можливу співпрацю сторін у галузі кібернетики.

Нагадаємо, 8 лютого 2021 року президент Володимир Зеленський затвердив доступ іноземних бійців в Україну для участі у військових навчаннях. До цього повідомлялося, що Україна завершила підготовку до українсько-американського командно-штабного навчання із залученням військ "Rapid Trident — 2021". У них можуть взяти участь 6 000 військових.