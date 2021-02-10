Столтенберг рассказал, почему Украина не в НАТО: Необходимы реформы (видео)

Генсек НАТО напомнил, что на саммите в Бухаресте в 2008 году было принято решение, что Украина в будущем станет членом Альянса.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для полноценного членства в Альянсе Украине необходимо сосредоточиться на соответствующих реформах.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, отвечая на вопрос журналиста, процитировавшего обращение Зеленского к Байдену в недавнем интервью на телеканале НВО: "Почему мы (Украина) до сих пор не в НАТО?".

В своем ответе, Столтенберг напомнил, что в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте было принято решение, что Украина в будущем станет членом Альянса.

"Мы поддерживаем это решение и все решения после этого саммита… Но я думаю, что фокус сейчас должен сосредоточиться на реформах… чтобы убедиться, что Украина имеет демократический, политический контроль над своими оборонительными институтами и Вооруженными силами, продолжает борьбу с коррупцией и укрепление демократических институтов", – сказал Столтенберг.

Он уточнил, что не может озвучить конкретную дату вступления Украины в Альянс, но заверил, что будет оказывать поддержку в ее евроатлантическом стремлении.

"Я не могу назвать вам конкретную дату. Скажу только, что мы продолжим поддерживать Украину в ее евроатлантическом стремлении, мы будем поддерживать Украину, и вы можете двигаться к членству в НАТО. И лучший способ сделать это – сосредоточиться на реформах и продолжить модернизацию, укрепление демократических институтов Украины", – сказал генсек Альянса.

Он заверил, что "дверь в НАТО остается открытой", а Украина "уже сегодня является одним из самых близких и важных партнеров НАТО".

"Вы предоставляли войска для миссий и операций НАТО. В том числе в Афганистане и Косово, а также для Сил реагирования НАТО. Мы ценим этот вклад, который демонстрирует приверженность Украины евроатлантической безопасности. Вот почему Украина теперь является партнером НАТО с расширенными возможностями. Этот статус позволит нам в дальнейшем углубить наше сотрудничество", – сообщил Столтенберг.

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Напомним, в июне 2020 года Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями (Enhance Opportunities Partner). Владимир Зеленский считает единственным шансом сохранить Украину – членство в НАТО. По его словам, Украина идет в НАТО, так как членство в Альянсе позволит обеспечить безопасность в регионе.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказал мнение, что не стоит выносить в ранг культа предоставление Украине Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО, потому что конечной целью Киева является именно вступление в Альянс.