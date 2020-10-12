Зеленский: членство в НАТО – единственная возможность сохранить Украину

По словам президента, членство в НАТО – очень важный сигнал России и важнейшая поддержка.

Президент Владимир Зеленский считает единственным шансом сохранить Украину – членство в НАТО. Об этом он сообщил в интервью ВВС.

По его словам, Украина идет в НАТО, так как членство в Альянсе позволит обеспечить безопасность в регионе.

"Да, это правда, у нас мощная армия в 200 тысяч, мы обновляем технику. Но этого мало. Единственный шанс, я об этом говорю и Соединенным Штатам и странам ЕС, если вы не хотите терять Украину, вы должны ее поддерживать. А членство в НАТО – это очень важный сигнал Российской Федерации и это важнейшая поддержка", – сообщил Зеленский.

По его словам, никто не верил в войну между Украиной и Россией.

"Война между Украиной и Россией – это тоже была фантастика. Никто в это не верил. У нас семьи были. Страны жили бок обок, уважали друг друга. А сейчас у нас война, сейчас у нас ненависть. Украинцы не хотят общаться с русскими. Поэтому если кто-то говорит, что НАТО – это фантастика, ну что же, посмотрим", – добавил Зеленский.