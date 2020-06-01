Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями, – Кулеба
Украина стала шестым партнером по расширенным возможностям НАТО вместе с Австралией, Финляндией, Грузией, Иорданией и Швецией
Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями (Enhance Opportunities Partner). Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.
По его словам, указанный статус Украина получила заслужено.
"Этот день наступил. Я глубоко благодарен нашим партнерам по Альянсу за то, что сделали это возможным. Украина, наконец, получает давно заслуженный статус партнера расширенных возможностей НАТО. Мы делаем друг друга сильнее", – написал Кулеба.
Статус партнера НАТО с расширенными возможностями подразумевает более глубокое взаимодействие с силами альянса. В частности:
- регулярные политические консультации по вопросам безопасности, включая уровень министров;
- расширенный доступ к программам взаимодействия и учениям;
- обмен информацией и полученным опытом;
- более близкое взаимодействие во время кризисов и подготовки операций.
До этого момента статусом партнера НАТО с расширенными возможностями обладали пять стран: Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция.
Как ранее сообщал Фокус:
- Украина официально обратилась к НАТО с просьбой присоединиться к Программе расширенных возможностей в ноябре 2019 года.
- Дмитрий Кулеба заявил, что Украина может стать членом НАТО, несмотря на то, что часть ее территорий оккупирована.